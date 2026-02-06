6 de febrero de 2026 - 10:27

Quién es Leila Ceballos, la novia bajo perfil de Peter Lanzani que lo acompaña en su recuperación

A pesar de no quererse mostrár en público, fue quién acompañó al actor al hospital para su operación de urgencia.

Leila Ceballos ha decidido tener un perfil bajo en su relación con Peter Lanzani.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La intervención quirúrgica de urgencia a Peter Lanzani dejó en evidencia no sólo el delicado estado de salud por el que atravesó en las últimas horas, sino la preocupación de sus seres queridos. Entre ellos se destacó la figura de su compañera de vida: Leila Ceballos, una joven de 26 años que mantiene un marcado bajo perfil mediático.

La pareja mantiene un apasionado romance desde 2023, fecha en la que ambos comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales. Pese a la presencia pública del actor en los medios de comunicación, ella optó por mantenerse alejada de las dinámicas televisivas.

A qué se dedica la novia de Peter Lanzani

De acuerdo con lo que detalla en su Instagram, Leila es productora y directora creativa, una profesión que la acerca al trabajo del ex Casi Ángeles. Además de compartir pequeñas tomas de sus proyectos audiovisuales, también desliza algunas de sus actividades favoritas como son los viajes con amigos, la lectura y los paseos románticos.

Pese a que opta por mantener en discreto su amorío suele mostrar el compañerismo, la complicidad y los momentos más divertidos que los une.

En paralelo, opta por mantener su creciente presencia digital en su perfil de Tik Tok donde se permite quebrar la estructura de su cuenta de Instagram y el ir un poco más allá. “Decime Leia. Reflexiones, amigos y vlogs”, reza la descripción que realizó en la famosa red social del signo musical, un lugar en el que reúne una comunidad virtual de más de 12.600 seguidores.

Peter Lanzani
Peter Lanzani
Peter Lanzani
Sin estar ligada a un apellido resonante o a una imagen pública de la farándola, Ceballos evita las sobre exposiciones con su pareja, aunque equilibra a la perfección los posteos de amor hacia él. En este marco, evita las frases cursis y las declaraciones cariñosas para contar, sin decir más de la cuenta.

De esta manera, la imagen de Leila Ceballos, la joven que conquistó el corazón de Peter Lanzani, logró volcarse en el ojo público tras la operación de urgencia de actor. No obstante, decide mantener el amor lejos de la frialdad de las redes sociales, optando por el perfil bajo para acompañar a su pareja dentro del ambiente artístico.

