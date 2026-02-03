Por qué internaron de urgencia a Peter Lanzani: detalles de su estado de salud

El actor quedó internado tras una descompensación y en el programa de Ángel de Brito dieron detalles de la situación actual de Peter Lanzani.

La salud de Peter Lanzani generó preocupación este lunes luego de que se conociera que el actor debió ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación en su hogar. La noticia encendió las alarmas ya que por estas horas el equipo médico evalúa una posible intervención quirúrgica, aunque su estado actual es estable.

El protagonista de Argentina, 1985 ingresó al Sanatorio de Colegiales cerca del mediodía, acompañado por su pareja. El momento del arribo no pasó inadvertido para quienes se encontraban en el lugar, ya que Lanzani fue trasladado en silla de ruedas hasta el interior del centro de salud, un detalle que generó inquietud sobre la gravedad del cuadro.

Peter Lanzani quedó internado tras descompensarse Horas más tarde, en el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa brindó información concreta sobre la situación clínica del actor. “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, explicó al aire, dando cuenta de la rapidez con la que actuó el personal médico frente a los síntomas que presentaba el paciente.

De acuerdo a lo relatado, la jornada había comenzado con normalidad para el artista. Sin embargo, su estado de salud se alteró de manera repentina. “Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, detalló el cronista, al describir el momento crítico que derivó en la internación.

Embed Durante las primeras horas, el actor presentó picos de fiebre, lo que llevó a extremar los cuidados y a mantenerlo bajo observación constante. Con el correr del día, el cuadro logró estabilizarse, aunque los médicos continúan realizando controles para definir los pasos a seguir y determinar si será necesaria una intervención quirúrgica o si el tratamiento podrá resolverse de manera menos invasiva.