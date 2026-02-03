3 de febrero de 2026 - 10:08

Las mejores fotos de Luke Thompson: quién es el actor que lidera la temporada 4 de "Bridgerton" en Netflix

El actor que hace de Benedict Bridgerton mantiene un perfil bajo y está en pareja con una compañera de elenco.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson. 

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson. 

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.
Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

La historia de amor impulsó a Thompson, de 34 años, como una figura principal dentro del universo creado por Shonda Rhimes. Durante tres temporadas, encarnó a Benedict desde un lugar secundario mientras la producción se convertía en un fenómeno global.

Luke Thompson, un actor de teatro que pasó a Netflix

Nacido en 1988 en Southampton, Inglaterra, Thompson se mudó a Francia con su familia cuando tenía apenas dos años. Hijo de un ingeniero y una maestra, regresó al Reino Unido en 2006 para dedicarse de lleno a la actuación. Allí integró la compañía teatral Year Out en Stratford-upon-Avon, estudió en la Universidad de Bristol y completó su formación en la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático de Londres, de la que egresó en 2013.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.
Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

Antes de alcanzar fama internacional, Luke construyó una sólida carrera en el teatro. Al momento de empezar en Netflix llevaba más de diez años interpretando obras de William Shakespeare. Su debut profesional fue en el Globe Theatre, donde interpretó a Lysander en Sueño de una noche de verano.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.
Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson.

Su debut en cine llegó con un pequeño papel en "Dunkerque" (2017), la película bélica dirigida por Christopher Nolan. Más tarde participó en "Miss Revolución" (2020), antes de dar el gran salto televisivo al ser elegido para interpretar a Benedict Bridgerton.

Luke Thompson en Dunkerque (2017)
Luke Thompson en Dunkerque (2017)

Luke Thompson en Dunkerque (2017)

Amor en "Bridgerton", pero fuera de cámara

El éxito de "Bridgerton" también tuvo consecuencias en su vida personal. Aunque Thompson mantiene un perfil extremadamente bajo y no utiliza redes sociales, trascendió que mantiene una relación con Harriet Cains, actriz que interpretó a Philippa Featherington. El vínculo se confirmó públicamente en enero de 2024, cuando ambos asistieron juntos a un evento y se mostraron cercanos frente a las cámaras.

Luke y su pareja Harriet Cains, actriz que interpretó a Philippa Featherington en Bridgerton.
Luke y su pareja Harriet Cains, actriz que interpretó a Philippa Featherington en Bridgerton.

Luke y su pareja Harriet Cains, actriz que interpretó a Philippa Featherington en Bridgerton.

