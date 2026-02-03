Spin-off animado de "Stranger Things": cómo es y cuándo se estrena en Netflix

Netflix presentó el primer tráiler de un proyecto que marca un giro dentro del universo de Stranger Things . Por primera vez, la historia de Hawkins se adentra en el terreno de la animación , con una propuesta que promete misterio, terror y nuevas amenazas ligadas al “upside down”.

Las mejores fotos de Luke Thompson: quién es el actor que lidera la temporada 4 de "Bridgerton" en Netflix

"BTS: el comeback" en vivo por Netflix: cuándo y a qué hora verlo en Argentina

“Stranger Things: relatos del 85” está ambientada en un período clave para los fans, el invierno entre 1984 y 1985 , la producción no reescribe lo ya conocido, sino que suma relatos originales, criaturas desconocidas y conflictos paralelos que amplían la mitología de la saga.

Este nuevo proyecto se estrena pocos meses después del final definitivo de la serie principal y busca mantener viva la conexión emocional con los seguidores. El tráiler ya disponible deja en claro que, pese al cambio de formato, la identidad de "Stranger Things" sigue intacta : estética ochentosa, tensión sobrenatural y un grupo de jóvenes enfrentando fuerzas que los superan.

Desde Netflix explicaron que la animación abre la puerta a contar historias que no tenían lugar en la serie original. Al ubicarse narrativamente entre la segunda y la tercera temporada, funciona como un complemento que enriquece lo ya visto sin alterar la línea temporal principal.

La trama se sitúa durante el invierno de 1985, una etapa ya conocida por los fans , aunque esta vez con un enfoque completamente autónomo. Los protagonistas deberán enfrentarse a amenazas inéditas y fenómenos paranormales que sugieren que el peligro del Mundo del Revés nunca desapareció del todo.

El avance promocional anticipa la presencia de “nuevos monstruos y misterios”, y deja flotando una idea inquietante: algo logró sobrevivir tras los eventos que marcaron a Hawkins. Ese detalle refuerza el vínculo con la serie original y promete más terror del que parece a simple vista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Latinoamerica (@netflixlat)

“Stranger Things: relatos del 85” es el primer derivado animado oficial de la franquicia. La serie presenta versiones animadas de personajes emblemáticos como Once, Hopper, Mike, Dustin, Lucas y Will, aunque en esta ocasión no contarán con las voces originales del elenco.

"Stranger Things: relatos del 85" tendrá estreno semanal en Netflix

Netflix confirmó que la serie "Stranger Things: relatos del 85" llegará a la plataforma el 23 de abril de 2026 pero no de manera completa. Los episodios se publicarán de forma semanal, cada viernes.