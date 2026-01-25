25 de enero de 2026 - 11:28

Con 16 capítulos en Netflix: la serie inspirada en un caso real que es considerada mejor que Stranger Things

Descubrí por qué la historia de Prairie Johnson es considerada superior a los grandes éxitos actuales y qué chances reales existen hoy de que su historia continúe.

La serie es una joya oculta de Netflix que muchos señalan ser mejor que Stranger Things.

La serie es una joya oculta de Netflix que muchos señalan ser mejor que Stranger Things.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con solo 16 capítulos, esta producción de Netflix logró algo casi imposible en el streaming: mantenerse vigente diez años después de su estreno. Mientras miles de fans exigen un cierre definitivo este 2026, una revelación reciente de sus protagonistas sobre el futuro de la historia reconfigura por completo lo que se creía sobre su inesperada cancelación.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que no buscan agradar

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no buscan agradar

Por Andrés Aguilera
Colocar el cactus en el balcón refuerza la idea de marcar un límite energético.

No es para decorar: qué significa poner un cactus en el balcón

Por Lucas Vasquez

Se trata de “The OA”, una serie inspirada en una experiencia real vivida por su creador, quien conoció a una mujer que atravesó una experiencia cercana a la muerte con profundas consecuencias sensitivas.

image

El giro de 2025: la advertencia que reaviva la esperanza

Aunque Netflix canceló la serie en 2019 tras un final abierto, el panorama cambió drásticamente. En junio de 2025, el actor Jason Isaacs (Lucius Malfoy en Harry Potter) sorprendió al afirmar que “The OA no ha terminado”. Según explicó, tanto él como los creadores Brit Marling y Zal Batmanglij acordaron hacer “lo que sea necesario” para traer la historia de vuelta.

image

Esta declaración rompe la idea de un proyecto archivado y abre una oportunidad única: sumergirse hoy en una serie de culto que, lejos de quedar en el olvido, se encuentra en un proceso latente de posible resurrección.

Por qué es “mejor que Stranger Things” para la crítica

La serie no es solo una opción más del catálogo: es un relato que combina drama, misterio y ciencia ficción con una profundidad poco habitual. Mientras otras producciones apelan a la nostalgia de los años 80, The OA se arriesga con una premisa filosófica y espiritual sobre la energía humana y los viajes interdimensionales, todavía innovadora en 2026.

  • Storytelling sofisticado: rompe con la narrativa lineal y exige atención plena desde el primer episodio.
  • Temas profundos: aborda las experiencias cercanas a la muerte y sus efectos reales en el cuerpo y la mente.
  • Personajes complejos: sus motivaciones evolucionan y desafían constantemente al espectador.
    image

¿De qué se trata “The OA”?

Un error frecuente es evitarla por estar inconclusa. Sin embargo, su estructura de dos temporadas de ocho episodios ofrece una experiencia que trasciende el formato televisivo tradicional. La historia sigue a Prairie Johnson, una joven que regresa a casa tras siete años desaparecida; lo inesperado es que, tras haber sido ciega, recupera la vista.

Embed - The OA | Tráiler oficial | Netflix

Verla hoy permite descubrir una narrativa pensada originalmente para cinco temporadas. Los célebres “movimientos”, una coreografía inspirada en la danza interpretativa, funcionan como la llave para abrir portales a otras dimensiones.

Incluso si Netflix no lanza una tercera temporada en el corto plazo, la posibilidad de un largometraje para cerrar la trama sigue vigente. La lealtad extrema de los fans, que incluyó huelgas de hambre y protestas públicas, mantiene la presión sobre la plataforma hasta hoy.

El elenco principal está integrado por:

  • Brit Marling como Prairie Johnson.
  • Jason Isaacs como Dr. Hunter Aloysius “Hap” Percy.
  • Emory Cohen como Homer Roberts.
  • Patrick Gibson como Steve Winchell.
  • Phyllis Smith como Betty Broderick-Allen (BBA).
  • Ian Alexander como Buck Vu.
  • Brendan Meyer como Jesse.
  • Brandon Perea como Alfonso “French” Sosa.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta naranja por tormentas con granizo en Mendoza

Elevan a naranja la alerta por tormentas con granizo este domingo en Mendoza: qué zonas alcanza

Por Redacción Sociedad
El live action de dragones que llegó a Netflix.

Hoy en Netflix: el live action familiar con dragones que es furor en la plataforma

Por Redacción Espectáculos
En qué plataformas y dónde ver las películas nominadas al Oscar.

En qué plataformas de streaming se pueden ver las películas nominadas al Oscar 2026

Por Redacción Espectáculos
Netflix sumó un thriller a su catálogo.

Con 96 minutos en Netflix: el nuevo thriller sobre un culto siniestro en época de Covid-19

Por Redacción Espectáculos