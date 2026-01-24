Elevan a naranja la alerta por tormentas con granizo este domingo en Mendoza: qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo indica una máxima de 35°C e inestabilidades en la zona de alta montaña.

Este domingo 25 de enero sigue persistente la alerta por tormentas con granizo, además de una jornada inestable con intenso calor en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con tormentas durante la madrugada y tarde en algunas zonas de Mendoza, este domingo está previsto que se repitan las lluvias. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 22°C.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a naranja por tormentas durante la tarde/noche en todos los departamentos de Mendoza. Como a su vez una alerta amarilla en zonas de precordillera.

Alerta naranja por tormentas “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada.”

Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes está prevista una jornada parcialmente nublada y con tormentas aisladas. La máxima será de 32°C y la mínima de 23°C.