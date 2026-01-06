"Siempre iba a terminar con...": creadores de Stranger Things tuvieron que explicar el final

Ross y Matt Duffer revelaron que el final no fue improvisado ni producto de presiones externas. Por el contrario, aseguraron que el último plano de la serie estuvo definido desde etapas muy tempranas del proyecto. La escena elegida no solo cierra una historia sobrenatural, sino que busca condensar el verdadero corazón de la serie: el paso de la infancia a la adultez.

Según explicaron, la idea de terminar con los chicos reunidos en el sótano existía desde hacía años. Ese espacio, símbolo del inicio de la aventura, representaba también el último refugio de la niñez.

“Siempre iba a terminar con los niños en el sótano. Lo llevamos ocho años planeando. Una vez que descubrimos esta frase de Mike , 'Creo que', fue cuando todo se concretó. Y, por supuesto, eso fue muy al principio, como en la segunda o tercera semana de la sala de guionistas de esta temporada. Una vez que Holly se convirtió en una figura más importante, como en el momento del relevo, esas fueron algunas de las primeras ideas que tuvimos cuando hablamos de cómo queríamos que fuera esta escena del sótano, incluso antes de empezar a escribir la temporada. Así que siempre se encaminaba hacia ese objetivo ”, detalló Ross Duffer.

Matt Duffer profundizó en el significado de ese momento y apuntó que la escena funciona como una despedida emocional más que narrativa. El gesto de subir las escaleras, detalló, simboliza dejar atrás la infancia, mientras que la aparición de personajes más jóvenes marca el recambio generacional. No se trata de tristeza pura, sino de aceptar que crecer implica conservar los recuerdos sin quedar atrapado en ellos.

“Por eso, en esa última toma de Mike, lo vemos pasar de la tristeza por dejar atrás su infancia a la felicidad, sabiendo que los recuerdos felices que tuvo con sus amigos lo acompañarán para siempre", aclaró Matt.

El final de Once, el personaje de Millie Bobby Brown

Uno de los puntos más sensibles del final fue el destino de Once (o Eleven), el personaje interpretado por Millie Bobby Brown.

Los creadores confirmaron que su sacrificio fue pensado como el cierre definitivo de la historia, incluso desde épocas en las que la serie se presentaba a Netflix como una posible antología. La decisión, aseguraron, fue profundamente emotiva, pero necesaria para darle un sentido completo al arco del personaje y al conflicto central.

Once, el personaje de MIllie Bobby Brown en Once, el personaje de MIllie Bobby Brown en "Stranger Things". gentileza

"Lo primero que hicimos cuando trabajábamos en la quinta temporada fue hablar del final, y en concreto de Once, y fue difícil. Este es un personaje con el que llevamos 10 años. Llevamos 10 años con Millie. Así que fue una decisión muy difícil y emotiva, pero al final, nos pareció la correcta. Dadas las circunstancias, parecía que era la única manera de terminar definitivamente con todo lo que había estado pasando, y es un acto muy altruista de su parte proteger a cualquiera de pasar por lo que ella pasó, si es que eso tiene sentido", aclaró Ross.

Para los Duffer, Once representa algo más que un poder sobrenatural: encarna la magia de la infancia, ese momento de la vida en el que todo parece posible. Aunque ese período se pierde con el tiempo, explicaron, nunca desaparece del todo. Permanece en los recuerdos y en la identidad de quienes fueron parte de esa etapa. Por eso, remarcan, el final no debe leerse como una despedida absoluta.

Las muertes durante la temporada final de Stranger Things

Otro de los debates que generó el cierre fue la escasa cantidad de muertes entre los personajes principales. Los creadores aclararon que todas las posibilidades fueron discutidas en la sala de guionistas, pero que el espíritu de la serie siempre fue el de una aventura de crecimiento personal. El largo epílogo final fue pensado justamente para mostrar dónde quedaban los personajes después del trauma y cómo lograban seguir adelante.

"Se trataba de hablar sobre esos últimos 30 o 40 minutos, dónde queríamos que estuvieran nuestros personajes, cómo queríamos que crecieran y dónde queríamos dejarlos atrás. Con esas conversaciones, llegamos a la conclusión de que queremos que nuestros héroes, la mayoría, salgan adelante", cerraron los hermanos Duffer.