A qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

La plataforma de streaming lanza para Año Nuevo el octavo episodio de la quinta temporada y da cierre a los misterios. ¿Estará a la altura o pasará como en "Game of Thrones"?

A qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina



Los Andes | Redacción Espectáculos
Es un día clave para los fanáticos de "Stranger Things". Este 31 de diciembre, Netflix estrena el tan esperado final de la quinta temporada y el adiós a la exitosa historia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Netflix lanzó el trailer del último episodio de "Stranger Things" y es espectacular

Netflix lanzó el trailer del último episodio de "Stranger Things" y es espectacular

Llega el último capítulo de Stranger Things 5 a Netflix.

Qué día y a qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

La última temporada, que se dividió en tres partes, arrancó con Hawkins bajo control militar luego de la apertura definitiva del portal al Upside Down. La ciudad vivía en estado de sitio, Eleven (Millie Bobby Brown) era buscada por las autoridades y los protagonistas volvían a separarse en distintos frentes para intentar frenar la amenaza del villano Vecna sobre todos.

Netflix presentó el nuevo trailer de Stranger Things, temporada 5, Volumen 2.
Llega el final de Stranger Things este 31 de diciembre



El cuarto capítulo del Volumen 1, titulado “Hechicero”, marcó un punto de quiebre con una de las escenas de acción más potentes de toda la saga y dejó varios interrogantes abiertos, alimentando la ansiedad por los capítulos que vienen. El personaje de Will (Noah Schnapp) fue uno de los que tomó mayor relevancia para los eventos del desenlace.

Según los fanáticos, sin embargo, el Volumen 2, conformado por los episodios 5, 6 y 7, estiró los relatos personales de cada uno de los personajes, pero descuidando el conflicto central. De hecho, en las redes sociales, está repleto de cuestionamientos a la caída de la calidad narrativa y hasta el desempeño actoral de algunas estrellas.

Así las cosas, y con el fantasma latente de la decepción de series como "Game of Thrones", los fans verán el desenlace de "Stranger Things". ¿Estará a la altura?

Will Byers en Stranger Things 5




Cuándo se estrena el Volumen 3 y final de Stranger Things

Netflix decidió dividir la quinta y última temporada de "Stranger Things" en tres volúmenes, a diferencia de entregas anteriores. En total son ocho episodios:

  • Volumen 1: cuatro capítulos, disponibles desde el miércoles 26 de noviembre
  • Volumen 2: tres episodios estrenados el jueves 25 de diciembre
  • Episodio final: un capítulo especial de cierre el miércoles 31 de diciembre

El horario del final será a las 22 de Argentina, tal como pasó con el volumen 2. Habrá brindis de fin de año en el Upside Down.

Tráiler del final de Stranger Things 5

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler de la final | Netflix

