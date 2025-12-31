A qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

La plataforma de streaming lanza para Año Nuevo el octavo episodio de la quinta temporada y da cierre a los misterios. ¿Estará a la altura o pasará como en "Game of Thrones"?

A qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix ArgentinaStranger Things 5 (Netflix)

Es un día clave para los fanáticos de "Stranger Things". Este 31 de diciembre, Netflix estrena el tan esperado final de la quinta temporada y el adiós a la exitosa historia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

La última temporada, que se dividió en tres partes, arrancó con Hawkins bajo control militar luego de la apertura definitiva del portal al Upside Down. La ciudad vivía en estado de sitio, Eleven (Millie Bobby Brown) era buscada por las autoridades y los protagonistas volvían a separarse en distintos frentes para intentar frenar la amenaza del villano Vecna sobre todos.

Netflix presentó el nuevo trailer de Stranger Things, temporada 5, Volumen 2. Llega el final de Stranger Things este 31 de diciembre Netflix El cuarto capítulo del Volumen 1, titulado “Hechicero”, marcó un punto de quiebre con una de las escenas de acción más potentes de toda la saga y dejó varios interrogantes abiertos, alimentando la ansiedad por los capítulos que vienen. El personaje de Will (Noah Schnapp) fue uno de los que tomó mayor relevancia para los eventos del desenlace.

Según los fanáticos, sin embargo, el Volumen 2, conformado por los episodios 5, 6 y 7, estiró los relatos personales de cada uno de los personajes, pero descuidando el conflicto central. De hecho, en las redes sociales, está repleto de cuestionamientos a la caída de la calidad narrativa y hasta el desempeño actoral de algunas estrellas.

Así las cosas, y con el fantasma latente de la decepción de series como "Game of Thrones", los fans verán el desenlace de "Stranger Things". ¿Estará a la altura?