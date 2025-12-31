31 de diciembre de 2025 - 09:54

Quién es el influencer con el que estaría saliendo Sabrina Cortez: pasan sus días en Punta del Este

La mendocina con paso por Gran Hermano fue vinculada con un influencer del agro, tras ser vistos juntos hasta el amanecer en las playas uruguayas.

La exconcursante de Gran Hermano y el influencer del agro estarían en una relación.

Los Andes
Por Agustín Zamora

La temporada de verano en Punta del Este recién comienza y ya tiene su primer romance. Los supuestos protagonistas de esta historia que encendió las redes son la exparticipante de Gran Hermano Sabrina Cortez, y Bruno Riboldi, influencer conocido por su contenido vinculado al mundo del agro.

La primicia fue revelada por Fede Flowers, quien a través de su cuenta de X aseguró que ambos habrían pasado la noche juntos en las playas uruguayas hasta el amanecer. “¿El nuevo amor de Sabrina Cortez? Es Bruno Riboldi, el agroinfluencer. Anoche contemplando el mar”, escribió Flowers, acompañando el mensaje con imágenes que los ubicarían en el mismo lugar y al mismo tiempo.

Las fotos no tardaron en viralizarse y las especulaciones crecieron rápidamente. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, un detalle no pasó desapercibido: Sabrina y Bruno se siguen en redes sociales, un gesto que, si bien no confirma la relación, refuerza la versión de una buena sintonía entre ambos.

Por ahora, los protagonistas eligieron el silencio, pero todo indica que este supuesto amor de verano en Punta del Este dará que hablar en los próximos días.

