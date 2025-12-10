10 de diciembre de 2025 - 11:41

Ivana Icardi contó la verdad sobre su relación con su familia: ¿peleada con Mauro por culpa de Wanda Nara?

La hermana del Mauro Icardi confesó en sus redes sociales el estado de su relación con el futbolista.

Ivana Icardi habló sobre la relación con sus hermanos.

Ivana Icardi habló sobre la relación con sus hermanos.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Ivana Icardi y su hermano Mauro mantienen un vínculo conflictivo y distante hace varios años. Recientemente, la ex concursante de Gran Hermano, que reside en Madrid acudió a sus stories de Instagram para hacer una confesión íntima sobre el estado de su relación familiar.

Leé además

Un vidente anunció que un intengrante de la realeza británica podría morir en 2026.

Luto en la realeza británica por un inesperado y doloroso fallecimiento: "La bandera a media asta"

Por Agustín Zamora
Dammián Betular ¿afuera de MasterChef Celebrity?

¿Damián Betular fuera de MasterChef Celebrity? Telefe ya tiene reemplazo

Por Redacción Espectáculos

El notorio conflicto familiar que es de conocimiento público en el ámbito mediático, volvió a ser tema cuando Ivana decidió compartir detalles sobre su distanciamiento. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la mediática rosarina abordó las razones del quiebre con su hermano, Mauro Icardi, y fue clara respecto a su opinión sobre su excuñada.

Ivana Icardi
Ivana Icardi habló sobre la relación con sus hermanos.

Ivana Icardi habló sobre la relación con sus hermanos.

Qué dijo Ivana Icardi sobre la relación con sus hermanos

“En los últimos años nuestra relación no ha sido buena. Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero y nada de esto ha sucedido,” afirmó Ivana, negando las acusaciones recurrentes sobre sus motivaciones.

Sobre el origen de la tensión, Ivana fue contundente al reconocer: “Las discusiones que hemos tenido han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él.” De esta manera, señaló que su opinión disidente fue el motor principal del distanciamiento familiar.

Ivana Icardi
Ivana Icardi habló sobre la relación con sus hermanos.

Ivana Icardi habló sobre la relación con sus hermanos.

En una story publicada en las últimas horas, la rosarina interactuó con sus seguidores respondiendo a una pregunta directa sobre el estado de sus vínculos familiares. Un usuario consultó: “Hola bella! ¿Pensás reconstruir tu relación con tus hermanos? ¿O ya lo sentís perdidos?”

Ivana Icardi fue contundente en su respuesta, haciendo una distinción clara: “Solo con uno se ‘rompió’ la relación. Yo creo que si se da, se da y si no, pues no tendrá que ser.” Finalmente, la mediática aseguró haber superado el dolor por el distanciamiento: “Yo hace muchos años que no sufro por ese tema porque encontré las respuestas que necesitaba.”

LAS MAS LEIDAS