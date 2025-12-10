Ivana Icardi contó la verdad sobre su relación con su familia: ¿peleada con Mauro por culpa de Wanda Nara?

La hermana del Mauro Icardi confesó en sus redes sociales el estado de su relación con el futbolista.

Ivana Icardi y su hermano Mauro mantienen un vínculo conflictivo y distante hace varios años. Recientemente, la ex concursante de Gran Hermano, que reside en Madrid acudió a sus stories de Instagram para hacer una confesión íntima sobre el estado de su relación familiar.

El notorio conflicto familiar que es de conocimiento público en el ámbito mediático, volvió a ser tema cuando Ivana decidió compartir detalles sobre su distanciamiento. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la mediática rosarina abordó las razones del quiebre con su hermano, Mauro Icardi, y fue clara respecto a su opinión sobre su excuñada.

"En los últimos años nuestra relación no ha sido buena. Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero y nada de esto ha sucedido," afirmó Ivana, negando las acusaciones recurrentes sobre sus motivaciones.

Sobre el origen de la tensión, Ivana fue contundente al reconocer: “Las discusiones que hemos tenido han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él.” De esta manera, señaló que su opinión disidente fue el motor principal del distanciamiento familiar.

En una story publicada en las últimas horas, la rosarina interactuó con sus seguidores respondiendo a una pregunta directa sobre el estado de sus vínculos familiares. Un usuario consultó: "Hola bella! ¿Pensás reconstruir tu relación con tus hermanos? ¿O ya lo sentís perdidos?"