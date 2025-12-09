Luto en la realeza británica por un inesperado y doloroso fallecimiento: "La bandera a media asta"

Ramsés Vidente lanzó en una de sus estremecedoras predicciones que morirá un integrante de la realeza británica.

Un vidente anunció que un intengrante de la realeza británica podría morir en 2026.

El reconocido pitoniso Ramsés Vidente ya lanzó algunas de sus predicciones para el año que viene, y una de las más sorprendentes es lo que le depara a la familia real británica, ya que advirtió que habrá “luto en Inglaterra en 2026”.

El vidente mexicano incluso se aventuró a decir que podría ser uno de los integrantes más reconocidos de la famosa dinastía, como la princesa de Gales, Kate Middleton, o el rey Carlos III, quienes han enfrentado severos problemas de salud desde hace varios años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rαevidente® (@ramsesvidente) El anuncio de Ramsés Vidente con respecto a la realeza británica “¿Será la princesa o será el rey Carlos?”, comentó el vidente, quien señaló que el reinado tendrá complicaciones por la situación de salud de un integrante de la familia real.

Kate Middleton ha enfrentado complicaciones de salud: reveló por primera vez su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y en enero del año pasado dijo que su cáncer está en remisión desde enero de 2025 y lo calificó como un alivio. No obstante, podría estar ocultando información delicada por lo dicho por el vidente.