9 de diciembre de 2025 - 13:29

Luto en la realeza británica por un inesperado y doloroso fallecimiento: "La bandera a media asta"

Ramsés Vidente lanzó en una de sus estremecedoras predicciones que morirá un integrante de la realeza británica.

Un vidente anunció que un intengrante de la realeza británica podría morir en 2026.

Un vidente anunció que un intengrante de la realeza británica podría morir en 2026.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El reconocido pitoniso Ramsés Vidente ya lanzó algunas de sus predicciones para el año que viene, y una de las más sorprendentes es lo que le depara a la familia real británica, ya que advirtió que habrá “luto en Inglaterra en 2026”.

Leé además

Las hijas de los reyes de España tuvieron un gran gesto solidario.

La princesa Leonor y infanta Sofía se distancian de la realeza con una destacable acción solidaria

Por Agustín Zamora
Marta Fort no se guardó nada y criticó a la China Suárez.

Marta Fort sorprendió al opinar sobre la fama de la China Suárez: "Es de las que se c...."

Por Agustín Zamora

El vidente mexicano incluso se aventuró a decir que podría ser uno de los integrantes más reconocidos de la famosa dinastía, como la princesa de Gales, Kate Middleton, o el rey Carlos III, quienes han enfrentado severos problemas de salud desde hace varios años.

Kate Middleton ha enfrentado complicaciones de salud: reveló por primera vez su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y en enero del año pasado dijo que su cáncer está en remisión desde enero de 2025 y lo calificó como un alivio. No obstante, podría estar ocultando información delicada por lo dicho por el vidente.

realeza
Un vidente anunció que un intengrante de la realeza británica podría morir en 2026.

Un vidente anunció que un intengrante de la realeza británica podría morir en 2026.

Por su parte, el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024, aunque no ha compartido más detalles de su padecimiento y por su avanzada edad, podría tener una recuperación mucho más lenta que la de Middleton.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las postales de Maru Botana en Mendoza.

Maru Botana disfrutó del show de Hernán Cattaneo en Mendoza junto a su familia

Por Redacción Espectáculos
asi es la casa de ricardo darin en palermo: construida en 1938 y un diseno clasico

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

Por Redacción Espectáculos
Martín Demichelis habló de lo que significa enfrentar a River Plate

A los besos en Mendoza: vieron a Martín Demichelis en un evento junto a una mujer

Por Redacción Espectáculos
Paula Chaves optó por decorar su casa con un arbolito de Navidad atípico y fue muy criticada en redes. 

Paula Chaves mostró su arbolito de Navidad y dejó a todos en shock: "Parece un gualicho"

Por Redacción Espectáculos