Estas fueron las palabras con las que Kate Middleton le contó a sus hijos que tenía cáncer

El príncipe William reveló cómo fue el momento en el que sus hijos se enteraron sobre la enfermedad que superó su madre.

El príncipe Guillermo, heredero al trono británico y príncipe de Gales, se sinceró acerca del mayor desafío que enfrentó como padre: contarles a sus tres hijos sobre la enfermedad y el tratamiento contra el cáncer de su esposa, Kate Middleton.

Durante su reciente visita a Brasil para los premios Earthshot Prize, William dialogó con el presentador Luciano Huck y recordó estos “dos años muy duros” que atravesó la familia real, marcados por el diagnóstico de cáncer tanto de su padre, el rey Carlos III, como el de su esposa.

El príncipe William habló de como maneja los problemas familiares Con 43 años, el príncipe reconoció que cada familia maneja sus problemas de distinta manera, pero él y Kate decidieron optar por una comunicación más abierta con sus hijos. "Elegimos comunicarnos mucho más con nuestros hijos", afirmó, aunque admitió que a veces siente que podrían compartir demasiado con los chicos.

En esa línea, Guillermo explicó: “La mayor parte del tiempo, ocultarles cosas no funciona”. Por eso, buscan hablar con sinceridad para evitar la ansiedad que puede generar no saber o tener preguntas sin respuesta. "Hay muchas más preguntas cuando no tenemos respuestas", remarcó.

Kate Middleton Así se enteraron del cáncer su madre, los hijos del príncipe William y Kate Middleton. web El príncipe de Gales destacó que ser padre es un constante acto de equilibrio: “Siempre es un acto de equilibrio, todo padre lo sabe. Es: ‘¿Cuánto digo? ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo?’ No hay un manual para ser padre, solo tienes que seguir adelante, un poco de instinto”.