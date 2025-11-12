12 de noviembre de 2025 - 12:43

Estas fueron las palabras con las que Kate Middleton le contó a sus hijos que tenía cáncer

El príncipe William habló de como maneja los problemas familiares

Con 43 años, el príncipe reconoció que cada familia maneja sus problemas de distinta manera, pero él y Kate decidieron optar por una comunicación más abierta con sus hijos. "Elegimos comunicarnos mucho más con nuestros hijos", afirmó, aunque admitió que a veces siente que podrían compartir demasiado con los chicos.

En esa línea, Guillermo explicó: “La mayor parte del tiempo, ocultarles cosas no funciona”. Por eso, buscan hablar con sinceridad para evitar la ansiedad que puede generar no saber o tener preguntas sin respuesta. "Hay muchas más preguntas cuando no tenemos respuestas", remarcó.

Kate Middleton
El príncipe de Gales destacó que ser padre es un constante acto de equilibrio: “Siempre es un acto de equilibrio, todo padre lo sabe. Es: ‘¿Cuánto digo? ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo?’ No hay un manual para ser padre, solo tienes que seguir adelante, un poco de instinto”.

Estas palabras reflejan lo que Kate ya había expresado en marzo de 2024, cuando anunció su diagnóstico, y contó que junto a William se tomaron el tiempo para explicar todo a sus hijos: el príncipe George (12), la princesa Charlotte (10) y el príncipe Louis (7), antes de hacer pública la noticia.

