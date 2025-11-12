12 de noviembre de 2025 - 10:40

Morena Rial fue denunciada por un boxeador y se agrava su situación judicial: "Me robó 2500 dólares en..."

La hija de Jorge Rial nuevamente se vio envuelta en un escándalo mientras continúa en prisión por otra causa.

Morena Rial fue denunciada por estafar a un boxeador.

Morena Rial fue denunciada por estafar a un boxeador.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Morena Rial nuevamente se vio envuelta en un escándalo luego de que Natán Bianco, un joven boxeador la acusara de haberlo estafado y bloquearlo posteriormente. Esto suma un nuevo dolor de cabeza en la vida de la mediática que esperaba que se de un revés en su situación judicial.

Leé además

 Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Daniela Christiansson tomó una drástica decisión en su última etapa de embarazo: "No me siento lista"

Por Redacción Espectáculos
Quién es Vera Wang, la diseñadora de 76 años que desafía el paso del tiempo

Quién es Vera Wang, la diseñadora de 76 años que desafía el paso del tiempo: cuál es su secreto

Por Redacción

Bianco dialogó con Mitre Live y contó como se dio esta situación: “Me sorprendió mucho cuando vi que la dejaban detenida y es una persona que yo no la banco para nada por la mala actitud que tuvo conmigo porque me robó 2500 dólares en la cara literalmente”.

Morena Rial
Morena Rial fue denunciada por estafar a un boxeador.

Morena Rial fue denunciada por estafar a un boxeador.

Cómo fue la estafa de Morena Rial

“Me prometió algo falso y nunca cumplió y se merece estar en la cárcel porque no sólo hizo eso conmigo sino con otras personas. A mi me estafó con 2500 dólares porque me prometió que mi cuenta la iba a verificar y no cumplió en nada”, reveló sobre el episodio que le hizo pasar More Rial.

“En ese momento para mí era importante porque había cuentas falsas con mi imagen y yo necesitaba que se distinga mi cuenta para que se contacten conmigo y Morena me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo y yo le dije que me interesaba y que confiaba en ella porque era alguien de la televisión”, siguió contando.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mitre Live (@mitrelive)

En ese momento, lamentó: “Literalmente le pagué y me bloqueó de todos lados. Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrarla hoy y me cobró 2500 dólares y me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country me bloqueó”.

“Pasó el tiempo y tuve que contactarme con su abogado y con su papá para que me devuelvan la plata y no me devolvió todo el dinero. Fue una locura y ahí entendí que no había que confiar en nadie. Ella se merece estar en la cárcel para que recapacite. Luego me comuniqué con su abogado y con su papá y me dieron una parte pero no todo de lo que le di a Morena”, concluyó comentando que tomó contacto con Jorge Rial y Alejandro Cipolla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Máximo Menem habló sobre los últimos años de su padre, el expresidente, y el nosivo entorno que lo acompañó. 

La polémica frase de Máximo Menem Bolocco sobre su padre muerto: "Rodeado de gente que..."

Por Redacción Espectáculos
Julieta Poggio fue atacada por dos monos en sus vacaciones.

Julieta Poggio fue atacada por dos monos y su reacción se hizo viral

Por Agustín Zamora
Toy Story 5: Pixar presentó el primer adelanto de la quinta entrega.

"Toy Story 5" lanzó su trailer oficial: ¿se viene un villano tecnológico?

Por Redacción Espectáculos
Charly García recibió el Konex de Brillante.

Charly García fue galardonado con el Konex de Brillante y se lo dedicó a su "gran amiga Mercedes Sosa"

Por Redacción Espectáculos