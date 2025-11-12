Morena Rial fue denunciada por un boxeador y se agrava su situación judicial: "Me robó 2500 dólares en..."

La hija de Jorge Rial nuevamente se vio envuelta en un escándalo mientras continúa en prisión por otra causa.

Morena Rial nuevamente se vio envuelta en un escándalo luego de que Natán Bianco, un joven boxeador la acusara de haberlo estafado y bloquearlo posteriormente. Esto suma un nuevo dolor de cabeza en la vida de la mediática que esperaba que se de un revés en su situación judicial.

Bianco dialogó con Mitre Live y contó como se dio esta situación: “Me sorprendió mucho cuando vi que la dejaban detenida y es una persona que yo no la banco para nada por la mala actitud que tuvo conmigo porque me robó 2500 dólares en la cara literalmente”.

Morena Rial Morena Rial fue denunciada por estafar a un boxeador. web Cómo fue la estafa de Morena Rial “Me prometió algo falso y nunca cumplió y se merece estar en la cárcel porque no sólo hizo eso conmigo sino con otras personas. A mi me estafó con 2500 dólares porque me prometió que mi cuenta la iba a verificar y no cumplió en nada”, reveló sobre el episodio que le hizo pasar More Rial.

“En ese momento para mí era importante porque había cuentas falsas con mi imagen y yo necesitaba que se distinga mi cuenta para que se contacten conmigo y Morena me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo y yo le dije que me interesaba y que confiaba en ella porque era alguien de la televisión”, siguió contando.

"Literalmente le pagué y me bloqueó de todos lados. Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrarla hoy y me cobró 2500 dólares y me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country me bloqueó".