Morena Rial no la pasó bien y termino la noche con fiebre y sin atención médica

Aún en el penal en el que está cumpliendo su detención, la mediática pasó la peor noche desde que ingresó hace dos meses.

Morena Rial sufrió las deficiencias del sistema de salud carcelario.

Morena Rial sufrió las deficiencias del sistema de salud carcelario.

Morena Rial atravesó un angustiante episodio de salud durante el fin de semana en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, donde permanece detenida. La influencer fue picada por una araña y no recibió atención médica de forma inmediata, lo que generó una fuerte reacción en su organismo.

"Estuvo toda una noche con fiebre. Ahora está bien de salud pero la pasó mal", reveló su abogado Alejandro Cipolla en declaraciones a la prensa.

El letrado expresó su preocupación por la demora en la asistencia sanitaria, un episodio que pone en evidencia las deficiencias del sistema de salud carcelario.

Por lo ocurrido, pedirán el traslado de Morena Rial

Cipolla confirmó que evalúa solicitar el cambio de establecimiento, argumentando que existen trabas significativas tanto para visitarla como para mantener comunicación fluida con su clienta.

Mientras tanto, la situación procesal de la hija de Jorge Rial se complica: el fiscal a cargo del caso solicitó la prisión preventiva, por lo que la influencer deberá permanecer varios días más en Magdalena hasta que se resuelva su situación judicial.

Este incidente médico generó alarma en el entorno de Morena Rial y puso el foco en las condiciones de detención en las que vive.

Aunque actualmente se encuentra estable, el episodio refuerza los cuestionamientos de su defensa sobre la idoneidad del penal para garantizar su bienestar y el ejercicio de sus derechos básicos durante la detención.

