El particular lugar en el que Oriana Sabatini se dio cuenta de que iba a nacer su hija, Gia

La actriz y cantante contó en Sería Increíble dónde entró en trabajo de parto y dejó a todos sorprendidos con su anécdota.

La actriz y cantante Oriana Sabatini habló por primera vez sobre el nacimiento de su hija Gia y compartió detalles del momento en que comenzó el trabajo de parto. La artista y su pareja, el futbolista Paulo Dybala, atraviesan días de gran felicidad tras convertirse en padres el pasado 2 de marzo en la ciudad de Roma.

En medio de la adaptación a la nueva vida familiar, Sabatini decidió contar cómo fue el inicio de una jornada que terminó con la llegada de su primera hija. Lo hizo durante una charla en el programa Sería Increíble, en OLGA, donde relató una situación inesperada que marcó el comienzo del proceso de parto.

Oriana Sabatini empezó el trabajo de parto en el Estadio Olímpico de Roma Según explicó, las primeras señales aparecieron en un lugar poco habitual: un estadio de fútbol. “Estaba en el estadio viendo jugar a la Roma con la Juventus”, contó la artista al recordar ese momento. La hija de Catherine Fulop explicó que asistía al partido en el Estadio Olímpico de Roma, donde el equipo en el que juega su esposo disputaba un encuentro.

En medio del partido ocurrió la situación que dio inicio a todo. Sabatini relató que el equipo de Dybala marcó su tercer gol y ella reaccionó como cualquier hincha en la tribuna. “Salté para arriba, me senté y sentí algo que no había sentido nunca. Era un dolor medio raro. Empecé a contar las contracciones con una aplicación, y eran regulares cada 5 minutos”, explicó.

Embed ORIANA SABATINI en #SeríaIncreíble contando cómo fue el NACIMIENTO de su hija GIA pic.twitter.com/1IWUaG7iyA — Pretty Little Chismes (@plchismes) March 16, 2026 A partir de ese momento debió decidir cómo actuar. Según contó con humor, evaluó dos caminos posibles mientras permanecía en el estadio. “Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo empiece a paniquear, o jugarla de callada, volver a mi casa, bañarme y prepararme. Obvio que fue eso lo que hice”, reveló.