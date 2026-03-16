16 de marzo de 2026 - 16:47

El particular lugar en el que Oriana Sabatini se dio cuenta de que iba a nacer su hija, Gia

La actriz y cantante contó en Sería Increíble dónde entró en trabajo de parto y dejó a todos sorprendidos con su anécdota.

Oriana Sabatini
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz y cantante Oriana Sabatini habló por primera vez sobre el nacimiento de su hija Gia y compartió detalles del momento en que comenzó el trabajo de parto. La artista y su pareja, el futbolista Paulo Dybala, atraviesan días de gran felicidad tras convertirse en padres el pasado 2 de marzo en la ciudad de Roma.

Leé además

El mal momento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Paulo Dybala mostró por primera vez a su hija Gia y emocionó a todos sus seguidores: "Amor de papá"
ultima noche de vendimia: abel pintos emociono a mas de 12 mil personas

Última noche de Vendimia: Abel Pintos emocionó a más de 12 mil personas

En medio de la adaptación a la nueva vida familiar, Sabatini decidió contar cómo fue el inicio de una jornada que terminó con la llegada de su primera hija. Lo hizo durante una charla en el programa Sería Increíble, en OLGA, donde relató una situación inesperada que marcó el comienzo del proceso de parto.

Oriana Sabatini empezó el trabajo de parto en el Estadio Olímpico de Roma

Según explicó, las primeras señales aparecieron en un lugar poco habitual: un estadio de fútbol. “Estaba en el estadio viendo jugar a la Roma con la Juventus”, contó la artista al recordar ese momento. La hija de Catherine Fulop explicó que asistía al partido en el Estadio Olímpico de Roma, donde el equipo en el que juega su esposo disputaba un encuentro.

En medio del partido ocurrió la situación que dio inicio a todo. Sabatini relató que el equipo de Dybala marcó su tercer gol y ella reaccionó como cualquier hincha en la tribuna. “Salté para arriba, me senté y sentí algo que no había sentido nunca. Era un dolor medio raro. Empecé a contar las contracciones con una aplicación, y eran regulares cada 5 minutos”, explicó.

Embed

A partir de ese momento debió decidir cómo actuar. Según contó con humor, evaluó dos caminos posibles mientras permanecía en el estadio. “Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo empiece a paniquear, o jugarla de callada, volver a mi casa, bañarme y prepararme. Obvio que fue eso lo que hice”, reveló.

La cantante explicó que optó por regresar a su casa y prepararse con tranquilidad antes de dirigirse al hospital. En ese proceso incluso encontró un momento para relajarse antes de que el trabajo de parto avanzara con mayor intensidad.

Durante la charla recordó ese tramo con una mezcla de sorpresa y humor. Según contó, permaneció cerca de una hora en la bañadera mientras observaba cómo el dolor aumentaba progresivamente. “No rompí bolsa hasta el final”, señaló al describir cómo evolucionó el proceso antes del nacimiento.

Oriana Sabatini con su hija Gia

Finalmente, la pequeña Gia nació el 2 de marzo en el Hospital Universitario Gemelli. La llegada de la beba marcó un momento especial para la pareja, que desde entonces comparte su nueva etapa como padres primerizos en la capital italiana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

winona riders vuelve a mendoza tras un ano de shows multitudinarios

Winona Riders vuelve a Mendoza tras un año de shows multitudinarios

La historia de amor entre Sam Elliott y Katharine Ross.

El pacto de amor de Sam Elliott y Katharine Ross, una de las parejas más longevas de Hollywood

Sean Penn deslumbra con su performance en One Battle After Another.

Por qué Sean Penn no acudió a la gala de los Óscars a recibir su premio

Tidelands

Con 8 capítulos en Netflix: la serie de suspenso que mezcla crimen, sirenas y misterio en Australia