Dudas sobre el futuro: Oriana Sabatini dió detalles de su relación con Paulo Dybala

Oriana Sabatini aterrizó en Buenos Aires luego de pasar varios meses en Italia, donde reside junto a su marido Paulo Dybala. Su regreso al país tiene como objetivo cumplir compromisos laborales, entre ellos, avanzar con la producción de una novela que mencionó meses atrás en entrevistas.

Al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue abordada por un cronista del programa Puro Show (El Trece), con quien mantuvo un intercambio en el que abordó desde su relación con el futbolista hasta los vínculos familiares que se encuentran atravesados por tensiones.

La artista explicó que su retorno se debe a cuestiones profesionales, aunque prefirió no detallar su agenda. "Vine a trabajar un ratito", comentó escuetamente. No obstante, confirmó que aprovechará su estadía para avanzar con un proyecto de novela que espera poder estrenar el próximo año. Además, mencionó su podcast y su música como parte de su producción actual.

Sobre su relación con Dybala, con quien mantiene un vínculo desde hace siete años, Sabatini se mostró segura: “Contenta, bien. Súper”. La artista enfatizó que no hay grandes planes disruptivos, sino una continuidad basada en lo construido. Cuando fue consultada sobre la posibilidad de ser madre, no esquivó la respuesta: “Qué sé yo, cuando el universo diga que es nuestro momento. Esas cosas no se pueden apurar”.

Confirmó que formar una familia es un proyecto compartido con Dybala, aunque prefirió no dar detalles ni plazos: “No me gusta mucho decir estas cosas en público, hay mucha gente mala, estos proyectos no se cuentan hasta que se cumplen”.