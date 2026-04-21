21 de abril de 2026 - 09:57

Cuánto cuesta y de qué se trata el primer libro de Oriana Sabatini, que será presentado en la Feria del Libro

“Podría quedarme acá” se llama el primer libro publicado por la hija de Catherine Fulop. Mezcla fama, obsesión por el cuerpo y una historia que rompe con todo.

Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Oriana Sabatini sorprendió a sus fanáticos con su primera novela, un paso que en algún punto se esperaba ocurriera por el estilo tan caracteristico de la cantante, además de su amor por las historias de Wattpad y que este 1 de mayo será una realidad. El libro, titulado Podría quedarme acá, ya empieza a generar expectativa por su trama intensa y poco convencional.

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La artista compartió en redes sociales el detrás de escena de este proceso que le llevó dos años, incluyendo detalles de la portada y el significado del título. “Fueron horas de estar atornilladas a la silla una noche”, contó sobre el diseño, que también involucró a personas de su círculo cercano.

Oriana Sabatini
Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

Si bien el libro llega a las librerías del país el próximo 1 de mayo, la misma Oriana fue la encargada de revelar que ya está en preventa. Podría quedarme acá tiene un precio de 30 mil pesos y cuenta con 288 páginas.

De qué trata el libro de Oriana Sabatini: cuándo será la presentación

La historia sigue a Ariana, una joven exitosa que está a punto de firmar un contrato con una importante discográfica en Estados Unidos. Sin embargo, en un giro abrupto, decide escapar a Buenos Aires, su ciudad natal, y alejarse de todo. En ese proceso, se enfrenta a su relación con el cuerpo, la presión por la perfección y una búsqueda desesperada por sentirse libre.

Oriana Sabatini
Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

Lejos de los flashes, la protagonista cambia radicalmente de vida y comienza a trabajar en una funeraria, donde aprende a preparar cuerpos para su despedida final. En ese contexto oscuro y transformador, aparece un elemento inesperado: el regreso de Teo, su primer amor, muerto trece años atrás.

La presentación oficial será el 3 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde la ahora autora tendrá su primer encuentro con lectores en esta nueva faceta.

Oriana Sabatini
Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro.

Con este debut literario, Oriana Sabatini se suma a la lista de figuras que exploran nuevos formatos para contar historias, pero lo hace con una propuesta que, por su temática y enfoque, promete no pasar desapercibida.

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