Murió Luis Puenzo, director de "La historia oficial" y expresidente del Incaa

A los 80 años falleció este martes el cineasta Luis Puenzo, recordado por dirigir "La historia oficial" (1985), la primera película argentina en ganar un premio Óscar y obra fundamental sobre la memoria en la dictadura.
El cineasta tenía 80 años. Su recordada película sobre la dictadura fue la primera de origen argentino en ganar un premio Óscar.
A los 80 años falleció este martes el cineasta Luis Puenzo, recordado por dirigir "La historia oficial" (1985), la primera película argentina en ganar un premio Óscar y obra fundamental sobre la memoria en la dictadura.
La luctuosa noticia fue confirmada por Argentores.
También filmó "Gringo viejo" (1989), con Gregory Peck y basada en una novela del mexicano Carlos Fuentes, y "La peste" (1991), con William Hurt y Robert Duvall.
Además de su trabajo como director de cine, Puenzo fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) entre 2020 y 2022, en uno de los periodos más cuestionados por la industria.
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