21 de abril de 2026 - 12:00

Murió Luis Puenzo, director de "La historia oficial" y expresidente del Incaa

El cineasta tenía 80 años. Su recordada película sobre la dictadura fue la primera de origen argentino en ganar un premio Óscar.

Luis Puenzo, recordado director de La historia oficial (1985). Fue la primera película argentina en ganar un premio Óscar.

Luis Puenzo, recordado director de "La historia oficial" (1985). Fue la primera película argentina en ganar un premio Óscar.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A los 80 años falleció este martes el cineasta Luis Puenzo, recordado por dirigir "La historia oficial" (1985), la primera película argentina en ganar un premio Óscar y obra fundamental sobre la memoria en la dictadura.

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También filmó "Gringo viejo" (1989), con Gregory Peck y basada en una novela del mexicano Carlos Fuentes, y "La peste" (1991), con William Hurt y Robert Duvall.

Además de su trabajo como director de cine, Puenzo fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) entre 2020 y 2022, en uno de los periodos más cuestionados por la industria.

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