Cómo "La historia oficial" se convirtió en un símbolo del 24 de marzo y dónde verla hoy

Este 24 de marzo se cumplen exactamente 50 años del inicio de la última Dictadura, pero también 40 años deun hito fundamental para la cultura argentina: el día en que "La historia oficial" , dirigida por Luis Puenzo, ganó el Oscar a la mejor película en idioma extranjero —categoría hoy conocida como mejor película internacional— y se convirtió en la primera producción nacional en obtener ese reconocimiento.

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La ceremonia tuvo lugar en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. La película, protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio , se imponía frente a producciones de gran prestigio internacional, abriendo una nueva etapa para la industria local.

El triunfo de "La historia oficial", que hoy puede verse en Amazon Prime Video, no fue un hecho aislado. Se produjo exactamente diez años después del Golpe de Estado en Argentina de 1976, que había dado inicio a la última dictadura militar. Esa coincidencia cargó al galardón de un fuerte contenido simbólico.

Al subir al escenario, Puenzo —visiblemente emocionado— hizo referencia a esa fecha: “Al mismo tiempo que estoy aquí, sobre este escenario, aceptando este honor, no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy diez años… sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esta pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños”.

El director, que acababa de cumplir 40 años, recibía la estatuilla de manos de Jack Valenti, entonces presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, acompañado en el escenario por Aleandro.

El momento inolvidable de Aleandro

La actriz tuvo un rol clave en uno de los instantes más recordados de la ceremonia. Fue ella quien anunció a la ganadora de la categoría. Al abrir el sobre —y tras un instante de confusión al leer el título en inglés— pronunció las palabras que quedaron en la memoria colectiva: “God bless you”.

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Años después, Aleandro recordaría que ese gesto fue espontáneo y cargado de emoción: una síntesis de lo que significaba el reconocimiento internacional para una película que abordaba una de las heridas más profundas del país.

Rodar en tiempos de transición

El camino hacia el Oscar no fue sencillo. El rodaje comenzó en 1983, el mismo año en que finalizó la dictadura. Sin embargo, debió suspenderse debido a amenazas contra el equipo, especialmente hacia la familia de la niña Analía Castro.

Aunque se anunció su cancelación, la producción continuó en secreto. Muchas escenas fueron filmadas en la propia casa de Puenzo, en Acassuso. Ese carácter casi clandestino refuerza el valor de una obra que se gestó en medio de tensiones políticas y sociales aún latentes.

Una historia sobre identidad y memoria

La trama de "La historia oficial" sigue a Alicia, una profesora de historia interpretada por Aleandro, casada con un abogado de buena posición (Alterio). La pareja adopta a una niña, pero con el paso del tiempo Alicia comienza a sospechar que su hija podría ser hija de desaparecidos.

La película puso en el centro del debate internacional el drama de los apropiados durante la dictadura, en un momento en que la sociedad argentina recién comenzaba a procesar ese pasado reciente.

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El inicio de un camino

Hasta ese momento, Argentina había tenido dos nominaciones al Oscar sin éxito: "La tregua" (1974), de Sergio Renán, y "Camila" (1984), de María Luisa Bemberg. El triunfo de 1986 marcó un antes y un después.

Recién décadas más tarde el país volvería a ganar, con "El secreto de sus ojos" (2009), de Juan José Campanella, en cuyo elenco también participó Pablo Rago, presente en ambas producciones.