Video por el 24 de marzo: el anticipo del Gobierno que ya provoca debate

El Gobierno difundió un adelanto de un video por el 50° aniversario del 24 de marzo que generó fuerte repercusión.

La cuenta oficial de Casa Rosada en la red social X publicó este lunes un adelanto de un video institucional que será difundido este martes a las 9. Se trata de un clip en el marco del 50° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976.

El mensaje, breve y directo, plantea una mirada que ya generó controversia: “Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”. Además, se informó que el contenido completo será publicado tanto en YouTube como en la propia red social.

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Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras.



VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026 Repercusión en una fecha sensible El anticipo tuvo fuerte repercusión en redes sociales y en el ámbito político, en una jornada particularmente significativa para la Argentina, vinculada al inicio de la última dictadura militar.

El enfoque planteado por el Gobierno —que propone revisar “la historia completa, de ambos lados”— anticipa un contenido que podría profundizar el debate público en torno a la memoria histórica y la interpretación de los hechos.

El video completo será difundido este martes y se espera que amplíe la postura expresada en este adelanto, en un contexto de alta sensibilidad social y política. "Video completo mañana (martes) a las 9:00 hs, por YouTube y X", señalaron desde @CasaRosada.