El cine está de luto: murió el director Luis Puenzo, quien le dio a la Argentina el primer Oscar

El cine argentino atraviesa nuevamente una jornada de luto tras la muerte del director y guionista Luis Puenzo, quien falleció este martes 21 de abril a los 80 años. Su partida deja una huella profunda en la cultura nacional y en la historia del cine internacional, donde será recordado como el realizador que le dio a la Argentina su primer Premio Oscar.

La consagración de Puenzo llegó en 1986 con "La historia oficial", su ópera prima, una obra que abordó con sensibilidad y valentía la apropiación de menores y las desapariciones durante la última dictadura militar. El impacto de la película fue inmediato: conmovió al público global y obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera, un logro que marcó un antes y un después para la cinematografía argentina.

A partir de ese reconocimiento, el director expandió su carrera hacia producciones de alcance internacional como " Gringo viejo", protagonizada por Gregory Peck, y " La peste", con William Hurt. Paralelamente, desarrolló una intensa labor como productor, acompañando a nuevas generaciones del cine nacional en títulos como " Infancia clandestina" y "Wakolda", dirigida por su hija, Lucía Puenzo.

Más allá de su obra cinematográfica, Puenzo tuvo un papel clave en la consolidación institucional del sector audiovisual argentino. Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y participó activamente en la redacción de la Ley de Cine de 1994, normativa fundamental que otorgó autarquía al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Comprometido con la defensa de la industria, continuó ligado a la gestión pública hasta sus últimos años. Entre enero de 2020 y abril de 2022, presidió el INCAA, desde donde impulsó políticas orientadas a sostener y fomentar la producción cinematográfica nacional.