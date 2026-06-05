Conmoción en Hollywood: asesinaron a puñaladas al actor James Handy, figura de "Top Gun: Maverick" y "Jumanji"

El actor estadounidense James Handy , reconocido por sus participaciones en producciones como Top Gun: Maverick y Jumanji, fue asesinado a puñaladas en su vivienda de Los Ángeles. Tenía 81 años y una extensa trayectoria en cine y televisión que se extendió por casi cinco décadas.

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Según informó el medio Page Six, el crimen ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Erwin al 19200, en el distrito de Tarzana. Las autoridades acudieron al lugar luego de recibir una inquietante llamada al servicio de emergencias 911.

The son of his girlfriend fatally stabbed a Top Gun: Maverick actor 81-year-old James Handy was found with a fatal stab wound outside his home in Los Angeles. He later died from his injuries. According to police, 44-year-old Michael Gledhill called 911 after the attack and… pic.twitter.com/dbs4e5upmr

" Soy el hijo del hombre y acabo de matar al hombre del pecado ", habría dicho la persona que realizó el llamado. Posteriormente, fue identificado como Michael Gledhill , de 44 años, hijo de la pareja de Handy y principal sospechoso del homicidio.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Policía de Los Ángeles, cuando los agentes llegaron a la escena encontraron al actor en el patio de la vivienda con varias heridas de arma blanca en el pecho. Aún se encontraba con vida y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano donde finalmente falleció a causa de las lesiones.

james handy asesinado El principal sospechoso es el hijo de su novia. New York Post

Las autoridades señalaron que Gledhill permanecía en el lugar y que incluso se habría identificado ante los efectivos como la persona que estaban buscando. El sospechoso convivía con su madre, pareja de Handy, en la misma residencia donde ocurrió el ataque.

Por el momento, los investigadores no determinaron el móvil del crimen, pero la confesión del acusado lo convirtió en el principal apuntado por el asesinato. La Justicia fijó una fianza de dos millones de dólares mientras avanza la causa.

James Handy James Handy junto a Hugh Jackman en la película del universo Marvel, Logan.

Quién es James Handy

Handy nació el 19 de marzo de 1945 y debutó como actor en 1977. A lo largo de su carrera acumuló cerca de 150 participaciones en cine y televisión, según registros del sitio especializado IMDb.

Su trayectoria incluyó apariciones en exitosas series como Quantum Leap, L.A. Law, NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Melrose Place, Walker, Texas Ranger, The West Wing, Alias y The Young and the Restless, entre muchas otras.

james handy en Top Gun James Handy en Top Gun junto a Tom Cruse.

En la pantalla grande también dejó su huella con participaciones en películas como Taps, Aracnofobia, The Rocketeer, Logan, Jumanji y Top Gun: Maverick. En esta última, protagonizada por Tom Cruise y convertida en un fenómeno mundial de taquilla, interpretó a un mozo, en lo que terminó siendo su último trabajo cinematográfico.