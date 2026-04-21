La producción cuenta con más de 20 conversaciones inéditas con el deportista antes de su muerte el año pasado.

Esta noche en Netflix: el documental de un famoso luchador que es imposible de ignorar

Netflix pisa fuerte esta noche con un estreno que mezcla nostalgia, archivo inédito y una figura imposible de ignorar. Es un documental que sigue la historia de un gran luchador estadounidense que falleció en 2025 y cuenta con más de 20 entrevistas inéditas.

El gran luchador de Netflix “Hulk Hogan: Real American” se enfoca en la vida, carrera y legado del histórico luchador que marcó una era dentro de la WWE. El lanzamiento está previsto para este miércoles a las 00, apenas días después de WrestleMania, uno de los eventos más importantes del calendario deportivo.

Embed - Hulk Hogan: Real American | Official Trailer | Netflix El proyecto comenzó a desarrollarse en 2024 en conjunto con WWE y está dirigido por Bryan Storkel, con producción del estudio Words + Pictures. La propuesta se apoya en testimonios directos, archivos exclusivos y una narrativa que busca ir más allá del personaje público.

Un retrato íntimo de una figura icónica El documental propone un recorrido profundo por la historia de Hulk Hogan, desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno global. La serie incluye material inédito y más de 20 horas de entrevistas grabadas antes de su fallecimiento en 2025, lo que le aporta un valor único al relato.

A lo largo de los episodios, se exploran distintos momentos clave: el auge de la “Hulkamania” en los años 80, sus combates más recordados, su salto al cine y también las polémicas que atravesaron su carrera. Todo eso construye una mirada más completa sobre el impacto del luchador dentro y fuera del ring.