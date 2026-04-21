21 de abril de 2026 - 12:13

Esta noche en Netflix: el documental de un famoso luchador que es imposible de ignorar

La producción cuenta con más de 20 conversaciones inéditas con el deportista antes de su muerte el año pasado.

Esta noche en Netflix: el documental de un famoso luchador que es imposible de ignorar

Esta noche en Netflix: el documental de un famoso luchador que es imposible de ignorar

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Netflix y el documental de un famoso luchador fallecido en 2025.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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El gran luchador de Netflix

“Hulk Hogan: Real American” se enfoca en la vida, carrera y legado del histórico luchador que marcó una era dentro de la WWE. El lanzamiento está previsto para este miércoles a las 00, apenas días después de WrestleMania, uno de los eventos más importantes del calendario deportivo.

Embed - Hulk Hogan: Real American | Official Trailer | Netflix

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2024 en conjunto con WWE y está dirigido por Bryan Storkel, con producción del estudio Words + Pictures. La propuesta se apoya en testimonios directos, archivos exclusivos y una narrativa que busca ir más allá del personaje público.

Un retrato íntimo de una figura icónica

El documental propone un recorrido profundo por la historia de Hulk Hogan, desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno global. La serie incluye material inédito y más de 20 horas de entrevistas grabadas antes de su fallecimiento en 2025, lo que le aporta un valor único al relato.

A lo largo de los episodios, se exploran distintos momentos clave: el auge de la “Hulkamania” en los años 80, sus combates más recordados, su salto al cine y también las polémicas que atravesaron su carrera. Todo eso construye una mirada más completa sobre el impacto del luchador dentro y fuera del ring.

"Hulk Hogan: Real American", la nueva producción de Netflix.

"Hulk Hogan: Real American", la nueva producción de Netflix.

Desde la plataforma destacaron que, pese a la gran cantidad de producciones del género, este proyecto tiene un diferencial claro: el acceso a material exclusivo y a testimonios que permiten reconstruir la figura de Hulk Hogan desde una perspectiva más cercana.

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