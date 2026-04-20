20 de abril de 2026 - 13:05

Esta noche en Netflix: un nuevo documental relata el escandaloso crimen de un deportista olímpico

La producción que sigue a un medallista se basa en dos versiones: castigar un intento de homicidio o reconocer un colapso mental.

El nuevo documental de Netflix sobre un deportista olímpico convertido en criminal.

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Esta noche, la plataforma de streaming estrena "Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill", una producción que reconstruye la caída en desgracia de Michael Barisone, el jinete olímpico que cambió las espuelas por las esposas.

El escenario: una granja de lujo convertida en zona de guerra

La historia se traslada a agosto de 2019, en la exclusiva propiedad de Long Valley, Nueva Jersey. Allí, lo que debía ser un centro de alto rendimiento para jinetes de clase mundial se transformó en el escenario de un crimen que dejó a la comunidad ecuestre en shock.

Michael Barisone, quien alcanzó la gloria deportiva al representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, protagonizó un violento incidente armado contra una de sus alumnas, Lauren Kanarek, tras meses de una convivencia que el propio deportista calificó de "infernal".

Embed - Untold: The Shooting at Hawthorne Hill | Official Trailer | Netflix

El documental no solo narra el tiroteo, sino que profundiza en la guerra psicológica que precedió a la tragedia. A través de testimonios exclusivos y grabaciones reales del juicio, la pieza audiovisual explora dos versiones contrapuestas.

La versión de la víctima, una alumna que buscaba perfeccionar su técnica y terminó recibiendo dos disparos en el pecho tras una disputa por la estancia en la granja. La defensa de Barisone, el jinete alegó haber sido víctima de un acoso sistemático y una campaña de "gaslighting" por parte de Kanarek y su pareja, lo que lo habría empujado a un brote de paranoia y locura transitoria.

Un juicio que dividió a la opinión pública

El jinete fue absuelto de intento de asesinato en abril de 2022
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A diferencia de otros relatos criminales, el caso de Hawthorne Hill destaca por la complejidad del veredicto.

La producción de Netflix analiza cómo el jurado tuvo que decidir entre castigar un intento de homicidio o reconocer un colapso mental inducido por una situación de acoso extremo. Finalmente, fue absuelto de intento de asesinato en abril de 2022 por motivos de demencia temporal.

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