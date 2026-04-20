Con más de 2 horas en Netflix: la película con Ana de Armas y Ryan Gosling que rompe todos los límites

Netflix sigue sumando reproducciones con "El hombre gris", una de las películas más vistas de su catálogo en todo el mundo. Con un elenco encabezado por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas , este thriller de suspenso y acción se mantiene como una opción recomendada por la crítica y el público.

La historia se centra en Court Gentry, interpretado por Ryan Gosling, un agente de la CIA conocido como Sierra Seis que se destaca por su capacidad de pasar inadvertido. Su vida profesional se complica drásticamente cuando descubre secretos oscuros que la agencia para la cual trabaja mantenía muy bien guardados. A partir de ese momento, el agente se convierte en el principal objetivo de una cacería humana internacional.

Gentry comienza a ser perseguido por Lloyd Hansen, un excolega personificado por Chris Evans, quien lidera la misión para capturarlo y evitar que la información confidencial sea divulgada. En este contexto de máxima adrenalina, la agente Dani Miranda, interpretada por Ana de Armas, resulta clave para que el protagonista logre sobrevivir en un entorno donde no puede confiar en nadie.

Traición en la CIA y un elenco de estrellas en Netflix

La producción sobresale por sus efectos visuales y un relato que traspasa la pantalla, posicionándose como una entrega altamente recomendada para los amantes del suspenso. El reparto se completa con figuras de renombre como Dhanush y Jessica Henwick, quienes aportan profundidad a una trama donde la supervivencia depende de un entrenamiento de élite que hace al protagonista prácticamente indetectable.

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Aunque su estreno original fue en julio de 2022, el film ha demostrado una vigencia sorprendente en el ecosistema del streaming. En abril de 2026, la película continúa sumando millones de reproducciones y liderando los rankings de visualización a nivel mundial, desafiando la rapidez con la que otros títulos suelen desaparecer del interés del público masivo.

La apuesta de Netflix que sigue dominando el ranking global

"El hombre gris" está disponible para los usuarios de la plataforma en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Se trata de una película estadounidense que infringe los límites permitidos en el género de acción, ofreciendo una experiencia entretenida donde nada está prohibido para alcanzar los objetivos de poder. La crítica respalda esta entrega por su capacidad de mantener la tensión constante a través de su relato.

La química entre Gosling y Evans, representando el choque entre un agente con códigos y un mercenario despiadado, es uno de los puntos fuertes que los usuarios destacan. Esta dinámica de persecución global es lo que mantiene a los espectadores frente a la pantalla. El éxito sostenido del título confirma el atractivo de las historias de espionaje que combinan acción física con giros argumentales inesperados.