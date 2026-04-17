17 de abril de 2026 - 21:34

Federico D'Elía dio detalles inéditos sobre la producción de la película de Los Simuladores: "La vida misma"

Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, D’Elía reconoció que las dificultades de realizar la película.

Damián Szifrón y el actor Federico DElia (Santos en Los simuladores)
Damián Szifrón y el actor Federico D'Elia (Santos en "Los simuladores")

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Por Redacción Espectáculos

Federico D’Elía confirmó que la esperada película de Los Simuladores no se concretará, luego de años de rumores y expectativas en torno a una posible película. La producción, que había generado entusiasmo entre seguidores de la ficción, quedó finalmente descartado por dificultades vinculadas al financiamiento y a la complejidad de reunir nuevamente al elenco original.

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¿Se viene la película de Los Simuladores?

Un proyecto que no logró avanzar

Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, D’Elía reconoció que la iniciativa estuvo cerca de realizarse. “La película iba a salir, estaba todo para que salga. Pero pasó la vida misma...”, expresó, en referencia a los obstáculos que surgieron con el paso del tiempo.

El actor también dejó en claro que la dinámica interna del grupo no facilita un reencuentro. “No somos un grupo fácil”, señaló, marcando una de las principales trabas para retomar el proyecto.

Expectativa alta, condiciones complejas

La posibilidad de una película implicaba no solo resolver cuestiones económicas, sino también coordinar las agendas de los cuatro protagonistas y sostener el nivel de calidad que convirtió a la serie en un fenómeno. Ese conjunto de factores terminó por volver inviable la producción.

Aunque no se detallaron todos los motivos, el contexto general apunta a una combinación de tiempos personales, exigencias del mercado audiovisual y la presión de cumplir con las expectativas del público.

Federico D'Elia dijo que la película de Los Simuladores no está confirmada

Un cierre para la ilusión

A pesar de la nostalgia que rodea a la serie, las declaraciones de D’Elía marcaron un punto de quiebre. La idea de un regreso, que durante años se mantuvo como una posibilidad latente, perdió fuerza frente a las dificultades concretas que impidieron su desarrollo.

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