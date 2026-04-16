El secretario de Defensa de Trump quiso citar una frase de la Biblia, pero era de una película de Tarantino

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth , protagonizó un inusual momento durante un servicio religioso en el Pentágono al pronunciar un discurso que mezcló textos religiosos con el guión de la película " Pulp Fiction" . El funcionario, en un aparente error, citó fragmentos del monólogo de Samuel L. Jackson en la cinta de Tarantino, confundiendo un versículo bíblico con el famoso guión.

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Bajo el nombre de “CSAR 25:17” , el funcionario presentó una supuesta oración inspirada en el versículo de Ezequiel 25:17, la cual utilizó para homenajear a un equipo de rescate que operó en la actual guerra contra Irán.

No obstante, el texto guardaba una asombrosa similitud con el monólogo del personaje interpretado por Samuel L. Jackson en el film de Quentin Tarantino, incluyendo referencias al “camino del aviador caído” y la promesa de castigar con “gran venganza y furia” a los enemigos.

Mientras que el versículo bíblico original se centra en la ejecución de la venganza de Jehová, la versión de Hegseth replicó casi íntegramente la versión libre que hace la película, adaptando únicamente términos militares como el nombre clave de la misión.

Hegseth explicó que aprendió esta versión de los responsables de la operación de rescate “Sandy One”, quienes habrían adaptado el pasaje para sus misiones de recuperación de pilotos derribados.

En el cierre de su intervención, el secretario incluso sustituyó la mención a Dios por el indicativo militar, afirmando: "Sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti".

Embed - Ezekiel 25:17 | Pulp Fiction FULL SCENE with Samuel L. Jackson

En el cierre de su intervención, el secretario sustituyó la mención a Dios por el indicativo militar, afirmando: sabrás que mi indicativo es sandy one qe

Este episodio se suma a una serie de intervenciones cargadas de referencias religiosas por parte del secretario, quien recientemente cuestionó a los medios de comunicación comparándolos con los “fariseos” por su postura crítica hacia Donald Trump.

En paralelo a estas controversias, los demócratas han impulsado un juicio político en su contra en el Congreso, acusándolo de crímenes de guerra y abuso de poder, aunque se estima que el proceso no prosperará debido a la mayoría republicana en Washington.