Donald Trump volvió a publicar una imagen junto a Jesús: "A la izquierda radical no le va a gustar"

El presidente Donald Trump volvió a encender la polémica este miércoles al utilizar una vez más iconografía cristiana para reforzar su narrativa política. A través de su red social, Truth Social, compartió una imagen generada aparentemente con inteligencia artificial en la que se observa a Jesús abrazándolo, con una bandera de Estados Unidos de fondo.
"A la izquierda radical no le va a gustar, pero creo que es bastante linda", escribió Trump al pie de la imagen. La publicación original, proveniente de una cuenta afín, incluía un mensaje que sugería que, frente a "monstruos satánicos" y "asesinos de niños", Dios estaba "jugando la carta Trump".
Este nuevo posteo llega apenas 72 horas después de un traspié comunicacional que irritó a su base más fiel. El domingo por la noche, Trump había subido una imagen donde él mismo aparecía personificado como Jesús. Sus aliados católicos y evangélicos calificaron la representación de "blasfema e indignante".
Debido a la presión de sectores conservadores, la publicación fue eliminada en silencio 12 horas después. Ante las críticas, Trump intentó justificar la imagen asegurando que no pretendía personificar a Cristo, sino mostrarse como un "sanador".
donald trump como jesús
La foto que Trump tuvo que eliminar tras las críticas.
Tensión con el Vaticano
En los últimos días, Trump ha mantenido cruces muy duros con el Papa León XIV, a quien criticó por su postura frente al conflicto en Medio Oriente.
Este martes por la noche, el mandatario estadounidense publicó en su red social Truth Social: "¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?".