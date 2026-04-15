Tras borrar una publicación que lo personificaba como Dios, el expresidente compartió una imagen que lo muestra junto a Jesús. La nueva crítica que le hizo al papa León XIV.

Donald Trump volvió a publicar una imagen junto a Jesús: "A la izquierda radical no le va a gustar"

El presidente Donald Trump volvió a encender la polémica este miércoles al utilizar una vez más iconografía cristiana para reforzar su narrativa política. A través de su red social, Truth Social, compartió una imagen generada aparentemente con inteligencia artificial en la que se observa a Jesús abrazándolo, con una bandera de Estados Unidos de fondo.

"A la izquierda radical no le va a gustar, pero creo que es bastante linda", escribió Trump al pie de la imagen. La publicación original, proveniente de una cuenta afín, incluía un mensaje que sugería que, frente a "monstruos satánicos" y "asesinos de niños", Dios estaba "jugando la carta Trump".

Trump con Jesús El post que comentó Donald Trump lo muestra junto a Jesús.

Este nuevo posteo llega apenas 72 horas después de un traspié comunicacional que irritó a su base más fiel. El domingo por la noche, Trump había subido una imagen donde él mismo aparecía personificado como Jesús. Sus aliados católicos y evangélicos calificaron la representación de "blasfema e indignante".

Debido a la presión de sectores conservadores, la publicación fue eliminada en silencio 12 horas después. Ante las críticas, Trump intentó justificar la imagen asegurando que no pretendía personificar a Cristo, sino mostrarse como un "sanador".