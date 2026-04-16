Donald Trump confirmó un "alto el fuego" entre Israel y Líbano por 10 días: "Deseamos la paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció un “acuerdo de alto el fuego por 10 días” entre Israel y Líbano , tras mantener conversaciones con los líderes de ambos países. La tregua marca el primer avance concreto hacia una posible desescalada del conflicto.

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El cese de hostilidades comenzará este jueves a las 18 en Argentina y se presenta como una instancia clave para abrir negociaciones de mayor alcance.

Según detalló Trump, invitará al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para iniciar lo que definió como las “primeras conversaciones significativas” entre ambos países desde 1983.

“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario añadió: “He dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”.

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Delegaciones de ambas partes estuvieron conversando en Estados Unidos la posibilidad de una tregua, según informes preliminares de la agencia de noticias Xinhua.

Inmediatamente después de conocida esta novedad, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que convocará al gabinete de seguridad para una reunión telefónica urgente este jueves por la noche, en la que se analizará la cuestión.

Así lo informó la cadena estatal israelí Kan TV News después del anuncio de Trump; el tema, interesa a Irán, porque supedita el plan de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en el Líbano.