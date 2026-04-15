15 de abril de 2026 - 18:27

Irreconocible: el increíble cambio físico de Tom Cruise para su nueva película "Digger"

Este primer adelanto revela el drástico y sorprendente cambio físico de Tom Cruise para su nuevo papel en Warner Bros, marcando un desafío en su carrera actoral.

El increíble cambio físico de Tom Cruise para su nueva película Digger

El increíble cambio físico de Tom Cruise para su nueva película "Digger"

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Instagram | @warnerbros
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Durante el segundo día de la CinemaCon, un importante evento que presenta los adelantos de las películas más esperadas del año, Warner Bros compartió las primeras imágenes de "Digger", cinta protagonizada por Tom Cruise En actor debió someterse a un drástico cambio en su aspecto físico para interpretar uno de los papeles más desafiantes de su carrera.

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El director mexicano, Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense estuvieron presentes en el evento celebrado en el Caesars Palace de Las Vegas y presentaron la película en medio de las ovaciones del público. El director adelantó en el Festival de Cannes que se trata de “una comedia brutal y salvaje de proporciones catastróficas”, y el primer avance aumentó las expectativas en la audiencia.

Tom Cruise y Alejandro Gonzalez Iñarritu
Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu durante la CinemaCon

Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu durante la CinemaCon

Durante el evento en Las Vegas, Iñárritu señaló que podría tratarse del papel más desafiante de la carrera de Cruise ya que se trata de una actuación diferente a sus reconocidas escenas de acción. “Sabemos que no le da miedo nada: las acrobacias, los aviones, los saltos… pero para encarnar a este personaje hace falta otro tipo de intrepidez”, declaró

Por su lado, el actor describió la película como "salvaje y divertida" y contó todo el proceso que atravesó para ponerse en la piel del protagonista de la historia "Me ha llevado 40 años poder calzarme las botas de Digger Rockwell”, confesó. En el adelanto, se lo ve a Cruise caracterizado como el personaje, con barriga cervecera, cabello largo y ropa desarreglada.

Embed - Digger - Title Announcement (2026)

De qué trata "Digger"

Según relata su sinopsis, la historia sigue a un hombre que asegura ser el más poderoso del mundo y se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad. En ese momento, intenta detener los catastróficos acontecimientos que él mismo provocó.

La cinta es dirigida por Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano ganador de cinco premios Oscar y responsable de la dirección de exitosas películas como "Amores Perros" (2000); "El Renacido" (2015) y "Birdman" (2014)

"Digger" se estrenará en cines en octubre de 2026.

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