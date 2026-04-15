Irreconocible: el increíble cambio físico de Tom Cruise para su nueva película "Digger"

Este primer adelanto revela el drástico y sorprendente cambio físico de Tom Cruise para su nuevo papel en Warner Bros, marcando un desafío en su carrera actoral.

Durante el segundo día de la CinemaCon, un importante evento que presenta los adelantos de las películas más esperadas del año, Warner Bros compartió las primeras imágenes de "Digger", cinta protagonizada por Tom Cruise En actor debió someterse a un drástico cambio en su aspecto físico para interpretar uno de los papeles más desafiantes de su carrera.

El director mexicano, Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense estuvieron presentes en el evento celebrado en el Caesars Palace de Las Vegas y presentaron la película en medio de las ovaciones del público. El director adelantó en el Festival de Cannes que se trata de “una comedia brutal y salvaje de proporciones catastróficas”, y el primer avance aumentó las expectativas en la audiencia.

Tom Cruise y Alejandro Gonzalez Iñarritu Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu durante la CinemaCon Instagram | @warnerbros

Durante el evento en Las Vegas, Iñárritu señaló que podría tratarse del papel más desafiante de la carrera de Cruise ya que se trata de una actuación diferente a sus reconocidas escenas de acción. “Sabemos que no le da miedo nada: las acrobacias, los aviones, los saltos… pero para encarnar a este personaje hace falta otro tipo de intrepidez”, declaró

Por su lado, el actor describió la película como "salvaje y divertida" y contó todo el proceso que atravesó para ponerse en la piel del protagonista de la historia "Me ha llevado 40 años poder calzarme las botas de Digger Rockwell”, confesó. En el adelanto, se lo ve a Cruise caracterizado como el personaje, con barriga cervecera, cabello largo y ropa desarreglada.