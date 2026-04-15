15 de abril de 2026 - 10:30

Sin golpes bajos: la nueva película de Brendan Fraser que emociona y se puede ver con toda la familia

El filme, que dura 103 minutos, fue grabado en Tokio por un director japonés. Además, recibió grandes elogios de la crítica. ¿Dónde verlo?

La nueva película de Brendan Fraser disponible en Disney+

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“Rental family” es una historia íntima y cargada de humanidad, que en 103 minutos apuesta por la emoción sin caer en golpes bajos. Dirigida por HIKARI y producida por Searchlight Pictures, la película se estrenó en la plataforma luego de un recorrido destacado por festivales internacionales donde recibió el respaldo de la crítica.

De qué trata “Rental Family”, la película de Brendan Fraser

La historia se sitúa en el Tokio contemporáneo y sigue a un actor estadounidense en crisis, interpretado por Fraser, que encuentra una oportunidad inesperada al ser contratado por una agencia de “familias de alquiler”. Su trabajo consiste en asumir distintos roles para personas que necesitan suplir vínculos afectivos ausentes.

Embed - RENTAL FAMILY | Official Trailer | Searchlight Pictures

Lo que comienza como una actuación más pronto se vuelve algo mucho más profundo. A medida que se involucra con sus clientes, el protagonista empieza a construir lazos reales que lo enfrentan a dilemas emocionales y éticos. En ese proceso, redescubre el sentido de pertenencia, la identidad y el valor de los vínculos humanos.

Un regreso sólido para el actor

Tras su aclamado regreso al cine en los últimos años, Fraser vuelve a ponerse al frente de un proyecto que combina drama y comedia con una mirada introspectiva. Su actuación fue uno de los puntos más elogiados desde el estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El elenco que acompaña a Brendan Fraser en "Rental Family".
El elenco que acompaña a Brendan Fraser en

El elenco que acompaña a Brendan Fraser en "Rental Family".

La película también cuenta con las actuaciones de Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto y Shannon Mahina Gorman, en un elenco que aporta autenticidad a una historia atravesada por la cultura japonesa contemporánea.

Críticas, premios y recepción

"Rental Family" llega a Disney+ con un importante respaldo: obtuvo premios del público en festivales como Chicago, Woodstock, Hawaii y Heartland, y logró destacadas valoraciones en sitios especializados. Fue calificada como “conmovedora y divertida” por The Hollywood Reporter y “universalmente resonante” según Variety.

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