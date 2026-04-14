14 de abril de 2026 - 19:03

Quién es Adria Arjona, la actriz que le quitó el rol a Eva De Dominici para la próxima película de Superman

La actriz, hija del reconocido cantante Ricardo Arjona, tendrá un rol inédito en la próxima película del universo de DC Comics.

Adria Arjona
Por Redacción Espectáculos

El universo de DC Comics avanza con la producción de una nueva película centrada en Superman y ya comienza a definir piezas clave de su elenco. Bajo la dirección de James Gunn, la secuela titulada “Man of Tomorrow” incorporará a Adria Arjona, quien fue seleccionada tras un proceso de audiciones en el que participó la actriz argentina Eva De Dominici.

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La actriz, hija del músico Ricardo Arjona, logró imponerse entre varias candidatas que también competían por el papel. Entre ellas figuraban Sydney Chandler y Grace Van Patten.

Eva de Dominici
La actriz Eva De Dominici.

La actriz Eva De Dominici.

Un rol clave aún sin confirmar

Aunque su incorporación está confirmada, persisten dudas sobre el personaje que interpretará. Versiones indican que podría asumir el papel de Máxima, una figura compleja dentro del universo DC que funciona como antiheroína y posible interés romántico del protagonista. Sin embargo, ni Gunn ni la producción brindaron precisiones oficiales.

Un elenco que se mantiene y se expande

La película contará nuevamente con David Corenswet en el rol de Superman. También regresan figuras clave del elenco anterior, como Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor y Rachel Brosnahan como Lois Lane.

A ellos se suman nombres como Lars Eidinger, Aaron Pierre, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion y Edi Gathegi, quienes completan un reparto amplio con múltiples personajes del universo DC.

HBO Max anunció la llegada de Superman a la plataforma.
Superman.

Superman.

El crecimiento de Arjona en Hollywood

La elección de Arjona se produce en un momento de consolidación de su carrera internacional. Participó en producciones como Andor y Hit Man, además de compartir pantalla con Dakota Johnson en nuevos proyectos cinematográficos.

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