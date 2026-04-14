Una actriz denunció a Katy Perry por abuso sexual: "Se bajó la ropa interior y..."

La actriz australiana Ruby Rose aseguró en redes sociales que Katy Perry la había abusado sexualmente. Según relató el hecho ocurrió en una salida nocturna en Melbourne , hace casi 20 años.

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“Se apartó la ropa interior y frotó su desagradable vagina en mi cara” , contó la intérprete.

La denuncia se hizo viral luego de que Rose — conocida por “Orange is the new black”— respondiera en Threads a un contenido sobre la presencia de la artista en Coachella. Allí fue directa: “Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub. ¿A alguien le importa una mierda lo que piensa?”, escribió.

De acuerdo con su relato, ocurrió cuando ambas eran jóvenes y coincidieron en un boliche de la ciudad australiana. La actriz describió una situación que calificó como inapropiada y sin consentimiento, mientras se encontraba con amigas dentro del local.

Ruby Rose aseguró en redes sociales que Katy Perry la había abusado sexualmente.

Ruby Rose aseguró en redes sociales que Katy Perry la había abusado sexualmente.

"Me vio descansando sobre la falda de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y frotó su desagradable vagina en mi cara hasta que abrí los ojos y vomité encima de ella" , afirmó la actriz.

Los mensajes de Ruby Rose en Threads Los mensajes de Ruby Rose en Threads gentileza

Rose también explicó por qué tardó tantos años en hablar: “He tardado casi dos décadas en decir esto públicamente”, y agregó que durante mucho tiempo minimizó lo ocurrido, interpretándolo como una situación de borrachera.

En ese sentido, reflexionó sobre las dificultades para procesar este tipo de experiencias: “Que haya tardado tanto demuestra el impacto y el trauma que puede tener el abuso sexual”.

Además, remarcó un punto menos visibilizado: “Hablar de violencia y abuso sexual de mujer a mujer es cien veces más difícil que hacerlo cuando se trata de un hombre”.

¿Habrá denuncia formal?

Si bien en un primer momento señaló que su intención no era iniciar acciones legales, posteriormente confirmó que acudió a una comisaría para consultar si el caso podía ser investigado, aunque reconoció que el tiempo transcurrido podría ser un obstáculo.

La respuesta del entorno de Katy Perry a la denuncia de Ruby Rose

Frente a la repercusión, el equipo de Katy Perry negó de forma tajante las acusaciones.

En declaraciones difundidas a medios internacionales, una representante de la artista declaró: “Las acusaciones no solo son categóricamente falsas, sino que constituyen mentiras peligrosas e irresponsables”.

Katy Perry Gira mundial de Katy Perry en Ciudad de México. MTV

Desde su entorno también señalaron que Ruby Rose tiene antecedentes de realizar denuncias públicas similares que, según indicaron, fueron desmentidas por otras personas involucradas.