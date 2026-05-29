Rocío Marengo redobló la apuesta contra Elba Marcovecchio y anticipó un nuevo capítulo judicial

La disputa que desde hace años involucra a Rocío Marengo , Eduardo Fort, Karina Antoniali y la abogada Elba Marcovecchio volvió a sumar tensión pública. Durante una entrevista, Marengo confirmó que recibió una carta documento por declaraciones realizadas anteriormente y aseguró que responderá a una nueva citación a mediación impulsada por la letrada.

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El conflicto tiene como antecedente el juicio por alimentos iniciado por Antoniali contra Fort, una causa que se extendió durante varios años y que terminó con una resolución favorable para la ex pareja del empresario. Sin embargo, lejos de quedar atrás, las diferencias entre las partes continúan generando cruces mediáticos y nuevas instancias legales.

En diálogo con el programa Intrusos, Marengo reveló que recibió una carta documento relacionada con declaraciones que había realizado públicamente sobre el conflicto.

Según explicó, la respuesta fue preparada junto a la abogada Ana Rosenfeld y, desde entonces, no volvió a recibir nuevas comunicaciones formales. “Me llegó una carta documento, la contestamos con Ana Rosenfeld y no recibimos nada más”, sostuvo la conductora.

Lejos de mostrarse preocupada por la situación, cuestionó la decisión de enviarle la intimación y defendió su derecho a expresar públicamente experiencias vinculadas a hechos que asegura haber vivido de cerca.

Embed - ROCÍO MARENGO DESTROZÓ A ELBA MARCOVECCHIO: "No podés ser delincuente como abogada"

El fuerte mensaje dirigido a Elba Marcovecchio

La polémica escaló cuando Marengo fue informada sobre declaraciones realizadas por Marcovecchio, quien había cuestionado públicamente su actitud.

La conductora respondió inicialmente con ironía, pero luego endureció el tono al confirmar que recibió una citación para participar de una instancia de mediación. “Vayamos a la misma jueza que estuvo con Edu y la exmujer. Vayamos a la misma jueza, que yo le voy a decir cosas que nunca se dijeron”, lanzó.

Elba Marcovecchio - Archivo Elba Marcovecchio - Archivo

Durante la entrevista también habló de un supuesto “ensañamiento” y afirmó que desde la pandemia viene enfrentando distintas denuncias relacionadas con este conflicto. Antes de cerrar su descargo, dirigió un mensaje directo a la abogada: “Ya está, Elba Marcovecchio, que esto te lo digo a vos directo, ya está”.

La respuesta de Elba Marcovecchio

La reacción de Marcovecchio no tardó en llegar. También en diálogo con Intrusos, la abogada explicó que mantiene una relación personal muy cercana con Antoniali y destacó que el vínculo entre ambas trasciende ampliamente lo profesional.

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Desde esa posición, consideró que las declaraciones de Marengo resultaron ofensivas y aseguró que no correspondía expresarse de esa manera sobre una mujer a la que definió como una excelente madre. “No puede faltarle el respeto así a una mujer, menos a una mujer como es Karina”, sostuvo.