Ricardo Darín advirtió sobre una profunda crisis en el cine y alertó: "Puede extinguirse"

Ricardo Darín expresó su preocupación por el presente que atraviesa la industria audiovisual y aseguró que la producción de películas y series enfrenta uno de los momentos más complejos de los últimos años. Durante una entrevista con Sebastián De Caro , el protagonista de El Eternauta analizó las dificultades que afectan al sector y advirtió sobre el futuro del cine independiente.

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El actor sostuvo que las complicaciones actuales están vinculadas principalmente a cuestiones económicas y a la falta de apoyo para el desarrollo de nuevos proyectos. En ese contexto, consideró que la situación impacta especialmente sobre los jóvenes creadores que intentan abrirse camino dentro de la industria.

Durante la entrevista, Darín señaló que el problema no solo afecta a las producciones ya consolidadas, sino también a quienes buscan desarrollar sus primeras obras. Según explicó, la falta de estímulos y herramientas para impulsar nuevos proyectos puede impedir que aparezcan voces capaces de aportar ideas innovadoras dentro del ámbito cultural.

Ricardo Darín advirtió que la producción audiovisual "se está haciendo difícil por cuestiones presupuestarias”. Los favores ya no existen porque se presupone que hay una plataforma multimillonaria. "Se terminaron los favores y las buenas intenciones. Se perdió la parte… pic.twitter.com/YQ6Wvdnn1K

“Son cosas que lamentablemente están fuera de nuestro control, pero no fuera de nuestro posible reclamo”, sostuvo el actor al referirse a las dificultades que atraviesa el sector. Además, destacó la importancia de respaldar a las nuevas generaciones de realizadores y guionistas, quienes muchas veces encuentran obstáculos para concretar sus propuestas.

“El cine independiente puede extinguirse”

Uno de los momentos más contundentes de la charla llegó cuando Darín retomó una reflexión del director Mariano Llinás sobre el futuro del cine independiente. El actor coincidió con la advertencia de que este tipo de producciones atraviesan una etapa crítica y explicó que cada vez resulta más difícil llevar adelante proyectos alejados de las grandes estructuras de financiamiento.

Según relató, años atrás era habitual que los realizadores recurrieran a la colaboración de amigos, conocidos o pequeños aportes para completar escenas o resolver necesidades de producción. Sin embargo, consideró que esa dinámica prácticamente desapareció. “Todo tiene un precio”, resumió al describir cómo cambiaron las condiciones de trabajo dentro de la industria audiovisual.

El impacto de las plataformas y los costos de producción

Darín también vinculó esta transformación con el crecimiento de las grandes plataformas de entretenimiento. A su entender, muchas personas asumen que detrás de cada proyecto existe el respaldo económico de compañías multimillonarias, lo que eleva costos y dificulta aún más la producción independiente.

Plataformas de streaming por video: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+

Para el actor, este fenómeno contribuyó a que desaparecieran las colaboraciones desinteresadas que históricamente ayudaban a concretar películas de bajo presupuesto. En ese sentido, lamentó la pérdida de lo que definió como la parte más romántica de la realización audiovisual y se preguntó cómo pueden desarrollarse nuevos talentos si no cuentan con herramientas, incentivos y acompañamiento.

Un mensaje de esperanza para la cultura

El actor calificó al presente como una etapa de incertidumbre y transición, pero manifestó su confianza en que la industria volverá a recibir apoyo en algún momento. “Es un momento de gran incertidumbre. Sé que este momento bisagra va a pasar”, afirmó.

Finalmente, defendió el valor de la cultura y aseguró que, más allá de las dificultades económicas o políticas, el arte siempre encuentra la manera de sobrevivir. “La cultura no desaparece. El arte no se puede matar. Lo podés tapar un rato, pero va a reaparecer”, concluyó.