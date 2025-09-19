Segunda temporada de El Eternauta: Ricardo Darín ya leyó el guión del primer episodio

El actor aseguró que quedó “conmocionado“ con la potencia del primer episodio de la próxima temporada.

Ricardo Darín expresó su emoción por la segunda temporada de El Eternauta: “Va a ser increíble. Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo. Me quedé muy conmocionado. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo”, afirmó el actor sobre la producción de Netflix.

El testimonio de Ricardo Darín El diálogo no se limitó a su faceta artística. Darín también habló sobre la situación crítica del cine argentino tras el recorte de fondos al INCAA por decisión del gobierno de Javier Milei. "Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura", sentenció. Argumentó que la industria audiovisual no solo es cultura, sino también un motor económico: "Genera muchos puestos de trabajo, mucha riqueza, más allá de lo cultural. En términos de números, es perderla en vez de potenciarla. Eso es lo que no termino de entender".

Como alternativa, propuso la creación de un órgano consultivo integrado por profesionales del medio: "Me refiero a colegas, guionistas, directores, productores para conformar una especie de consorcio de consulta que logre transparencia y lógica en lo que se hace".

Al ser consultado si integraría ese espacio, aseguró: “Para ser parte de la solución no tengo ningún inconveniente. Al contrario, pueden contar conmigo”. Andrea Pietra coincidió en la preocupación y subrayó: “Los argentinos somos muy conocidos por nuestro cine. Yo me doy cuenta por lo que pasa con Ricardo acá en Madrid. Entonces, ¿por qué matarlo?”.