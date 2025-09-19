19 de septiembre de 2025 - 21:13

Segunda temporada de El Eternauta: Ricardo Darín ya leyó el guión del primer episodio

El actor aseguró que quedó “conmocionado“ con la potencia del primer episodio de la próxima temporada.

serie protagonizada por Ricardo Darin

serie protagonizada por Ricardo Darin

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Ricardo Darín expresó su emoción por la segunda temporada de El Eternauta: “Va a ser increíble. Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo. Me quedé muy conmocionado. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo”, afirmó el actor sobre la producción de Netflix.

Leé además

El Eternauta, entre las más amadas del mundo.

Orgullo argentino: El Eternauta, entre las mejores producciones de 2025 según The Guardian

Por Redacción Espectáculos
la revolucion del arte: una charla con ariel staltari, actor y coproductor de el eternauta

"La revolución del arte": Una charla con Ariel Staltari, actor y coproductor de El Eternauta

Por Carina Bruzzone
El Eternauta / Truco
Escena donde se juega al truco en la serie El Eternauta.

Escena donde se juega al truco en la serie El Eternauta.

El testimonio de Ricardo Darín

El diálogo no se limitó a su faceta artística. Darín también habló sobre la situación crítica del cine argentino tras el recorte de fondos al INCAA por decisión del gobierno de Javier Milei. “Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura”, sentenció. Argumentó que la industria audiovisual no solo es cultura, sino también un motor económico: “Genera muchos puestos de trabajo, mucha riqueza, más allá de lo cultural. En términos de números, es perderla en vez de potenciarla. Eso es lo que no termino de entender”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por DGO (@dgo_latam)

Como alternativa, propuso la creación de un órgano consultivo integrado por profesionales del medio: “Me refiero a colegas, guionistas, directores, productores para conformar una especie de consorcio de consulta que logre transparencia y lógica en lo que se hace”.

Al ser consultado si integraría ese espacio, aseguró: “Para ser parte de la solución no tengo ningún inconveniente. Al contrario, pueden contar conmigo”. Andrea Pietra coincidió en la preocupación y subrayó: “Los argentinos somos muy conocidos por nuestro cine. Yo me doy cuenta por lo que pasa con Ricardo acá en Madrid. Entonces, ¿por qué matarlo?”.

Ariel Staltari El Eternauta

La noticia del embarazo de Úrsula Corberó

En paralelo, el actor compartió en el programa A la Tarde la noticia de que será abuelo por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín. Entre risas, anticipó: “Voy a ser el peor abuelo. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”. También reflexionó sobre lo que significa para su entorno: “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, apurarnos y aprender. Hay que aprender en el camino, ¿no?”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Eternauta, serie producida por Netflix

¡Y dale con El Eternauta!

Por Alejandro Zanettini
ricardo darin revelo como se entero de que va a ser abuelo por primera vez

Ricardo Darín reveló cómo se enteró de que va a ser abuelo por primera vez

Por Redacción Espectáculos
El tierno mensaje de amor entre Úrsula Corberó y el Chino Darín

Emoción total: la reacción de la familia del Chino Darín luego del anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

Por Redacción Espectáculos
ursula corbero esta embarazada y espera su primer hijo con el chino darin

Úrsula Corberó está embarazada y espera su primer hijo con el Chino Darín

Por Redacción Espectáculos