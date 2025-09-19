No se guardó nada: Mónica Farro le respondió a Yanina Latorre luego de su polémico comentario al aire

Yanina Latorre había opinado sobre la apariencia de Farro en plena transmisión de LAM, lo que generó una enorme incomodidad en el estudio.

Mónica Farro decidió expresarse en redes sociales tras un episodio que la incomodó en el panel de LAM. La vedette aseguró que dos de sus compañeras, Yanina Latorre y Matilda Blanco, se burlaron de ella al aire comentando que tenía “feo olor en el pelo” y riéndose de esa situación. Según su relato, la actitud no fue casual, sino planificada.

image Mónica Farro vivió un incómodo momento con Yanina Latorre. La respuesta de Mónica Farro “Paso por acá para contarles un poquito de lo que me pasó con esa situación que viví en LAM, un lugar donde no es que voy de angelita invitada, sino que hoy es mi trabajo, tengo un contrato firmado”, comenzó a explicar Farro en su descargo.

Luego detalló: “Lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda, solo en una mente oscura y enferma está pensar 24 horas antes cómo reírte de mí en un programa de televisión, dicho por Matilda que lo planeó en el cumpleaños de Pepe 24 horas antes. Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Monica Farro (@moni.farro) Para Farro, lo ocurrido resultó “patético”. En su mensaje, buscó remarcar la gravedad del gesto: “Lo que no entienden es que por gente como ellas hay mucha gente que se suicida por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron”. Además, apuntó a la contradicción de Latorre: “Una persona como Yanina, que dice que sufrió bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, ella termina siendo bullying”.