Qué enfermadad tiene la madre de Yanina Latorre: "Desde hace un tiempo..."

La panelista de LAM explicó el estado actual de la enfermedad de su madre y contó el proceso por el que se tiene que someter.

La preocupación de Yanina Latorre por la salud de su madre, Dora Paulina Caamaño, de 85 años, creció recientemente tras la reciente operación a la que fue sometida. La panelista compartió la noticia durante la emisión de LAM y anticipó que el proceso médico aún no concluyó, ya que deberá someterse a nuevas intervenciones en los próximos días.

La primera cirugía, realizada el miércoles, fue ambulatoria y tuvo como objetivo extraer el tumor principal y limpiar la zona afectada. Según relató la conductora de SQP, el procedimiento se realizó con éxito y su madre pudo regresar a casa ese mismo día, donde permanece bajo el cuidado de su familia. “Está bien, está en casa”, aseguró, aunque reconoció el desgaste emocional que implica acompañar a un ser querido en una situación de este tipo.

El impacto de la enfermedad en la familia se reflejó en las palabras de Yanina, que expresó su angustia ante la situación. “Estoy deseando que todo esto termine, porque es angustiante ver cuando se llevan a tu mamá”, manifestó durante su intervención en televisión. La panelista también admitió sentirse cansada y estresada por el proceso, aunque destacó la fortaleza de su madre y el apoyo recibido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VISIONSHOW (@visionshowtv) La causa del cáncer de piel que afecta a Dora está relacionada con la exposición solar prolongada a lo largo de su vida. “Mi mamá pasó gran parte de su vida tomando sol y desde hace un tiempo comenzaron a aparecerle lesiones en la piel, incluida una muy grande en el cuero cabelludo”, explicó Latorre. Además, subrayó que, en generaciones anteriores, era habitual pasar largas horas al sol sin la protección adecuada, lo que incrementa el riesgo de desarrollar este tipo de patologías.

El tratamiento de Dora no terminó con la primera intervención. Está previsto que el jueves siguiente se realice una cirugía más compleja, que incluirá la reconstrucción del cuero cabelludo y la extirpación de otras lesiones detectadas en brazos y piernas.