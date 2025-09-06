"Se cuelgan de mi": Ayelén Paleo se refirió a la inocencia de su madre y pidió dejar de ser foco mediático

La ex vedette, con una frase al estilo Moria Casan, pidió que “todos” dejen de colgarse de ella por el caso de su madre para tener fama y rating.

Ayelén Paleo, nuevamente en el centro de la polémica tras la gran repercusión a partir de la dentención de su madre y aseguró que "se cuelgan de mí".

Tras la detención de la madre de Ayelén Paleo, por supuesta participación en una red de trata, la ex vedette se ha convertido en el foco de noticias del espectáculo y aseguró que “se cuelgan” de ella para obtener fama y tener contenido ya que se considera como objeto de utilización mediática.

En el programa América, durante un cruce con con colega Sabrina Ravelli, Ayelen sostuvo que lo primordial es que su madre termine libre de la dentención y que aguarda a que se demuestre la inocencia de Rodrigo, además agregó que está” acostumbrada a los otro” con referencia a la repercusión mediática a pesar que últimamente ha estado alejada de los medios.

Embed AYELÉN PALEO LE RESPONDE A SABRINA RAVELLI: "Salen a hablar porque yo no estoy en los medios"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/ioRuBzSae1 — América TV (@AmericaTV) September 5, 2025 Al estilo que caracteriza a Moria Casán, la ex vedette lanzó una dura respuesta a quienes la critican por la repercusión mediática. “No me muero por la tele y por eso todos se cuelgan de mí”, sentenció Paleo, asegurando que no necesita de los medios para vivir y que actualmente se dedica a la industria de bienes raices.

Su frase llegó después de un tenso cruce con Sabrina Ravelli, quien la acusó de ser una hipócrita. Ravelli, al ser consultada sobre su relación con Ayelén, deslizó: "Cuando se rumoreaban cosas, era porque ocultaba mucho. En el ambiente no se la quería tanto porque se la contrató por haber sido figura de Carmen Barbieri... Ayelén tenía el secreto de haber arruinado a la familia de Carmen".

A lo que Paleo concluyó con ironía: “Soy normal, soy una persona que no necesito, ni quiero que hablen de mí. Todas me matan porque no aparezco y eso les da bronca. No estoy pasando un buen momento, pero todo se va a solucionar”.