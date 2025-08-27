Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo por integrar una red de trata: rescataron a 12 mujeres

La Policía detuvo este miércoles a la madre de la actriz Ayelén Paleo en el marco de una investigación por una presunta red de trata de mujeres mayores de 18 años . La causa permitió además rescatar a 12 víctimas que eran explotadas en distintos puntos de Buenos Aires , Santa Fe y La Pampa .

Incidente vial en Luján de Cuyo: un colectivo embistió a un niño en bicicleta que circulaba por la ciclovía

Según fuentes oficiales, la investigación comenzó a partir de una denuncia radicada en noviembre de 2024, en la que una mujer relató que había sido captada con la “promesa de un empleo de limpieza”.

Los investigadores determinaron que la organización contaba con nexos en Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa , y que las víctimas eran constantemente controladas mediante teléfonos celulares con números cambiantes cada diez días.

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos por $90 mil y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual tales como Platynum y Skokka , publicaciones controladas por los delincuentes, quienes aceptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.

“La organización moviliza a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las locaciones investigadas y ante el atraso de pago, las coacciona mediante amenazas de muerte” , agrega el parte policial al que accedió NA.

También sostiene que las mujeres realizaban pagos a dos cuentas de Mercado Libre y los montos rondan $5.629.280 y $ 6.998.556,97 mensuales.

Detención de la madre de Ayelén Paleo

En este contexto, se efectuaron al menos 15 allanamientos a través de exhortos de manera simultánea y en conjunto con Policía de La Pampa, Policía de la Santa Fe y Policía de la Ciudad.

La aprehensión de Elizabeth Rodrigo, progenitora de la mediática, se produjo en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. Gentileza

Allanamiento en La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires

Una mujer de 37 años (con domicilio en Córdoba capital) fue salvada en La Pampa, al tiempo que se concretó la detención de un hombre de 62 años, identificado como Carlos Alberto Molina, quien cumplía la función de “socio” y se incautaron tres celulares, preservativos, geles íntimos, una tablet, una máquina de contar dinero, 13.300 dólares, 175 euros y contratos de alquiler de tres departamentos donde las damnificadas ejercían la prostitución.

Por otra parte, otras seis mujeres de 22, 24, 28, 33, 34 y 45 años fueron rescatadas en Santa Fe y se incautaron seis teléfonos, entre otros elementos de relevancia para la investigación.

En la provincia de Buenos Aires, se formuló una imputación contra una mujer de 40 años (Claudia Noemí Aroca), se logró la aprehensión de otra sospechosa de 29 años (Noelia Macarena Lacuadra), que desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, mientras que otra acusada de 42 años fue detenida (Noelia Elizabeth Ávalos) y hubo otros cinco rescates de afectadas (cuatro argentinas y otra paraguaya).

Además, los uniformados secuestraron tres libretas con anotaciones varias, U$S468 en efectivo, una CPU Commodore, 11 Celulares, cuatro tarjetas SIM sin activar de Personal, una notebook, más geles íntimos, profilácticos y ropa interior.