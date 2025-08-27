Incidente vial en Luján de Cuyo: un colectivo embistió a un niño en bicicleta que circulaba por la ciclovía

Ocurrió en la intersección de calles Taboada y Roque Sáenz Peña. El menor fue trasladado con politraumatismos moderados.

Un adolescente de 17 años resultó herido este miércoles tras un accidente vial en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de calles Taboada y Roque Sáenz Peña, donde un colectivo impactó contra la bicicleta en la que se desplazaba el menor.

Cómo ocurrió el incidente Según informaron fuentes policiales, el joven circulaba por la ciclovía de Sáenz Peña y al intentar girar hacia calle Taboada no advirtió la presencia del colectivo, lo que provocó la colisión.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al ciclista y diagnosticó politraumatismos moderados, por lo que fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría. En tanto, el colectivo involucrado pertenece al Grupo 700, interno 56.