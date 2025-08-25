Imputaron a dos guardias de seguridad por la brutal agresión a un adolescente en Luján de Cuyo

En un avance significativo en el caso que ha conmocionado a la provincia, la Justicia mendocina ha imputado a los dos guardias de seguridad involucrados en la brutal agresión a un adolescente de 16 años, Matías Brizuela, ocurrida en un salón de eventos de Luján de Cuyo . Los custodios fueron acusados por el delito de "Lesiones Leves" .

Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal , la imputación por el delito contemplado en el artículo 89 del Código Penal establece una pena que va de 1 mes a 1 año de prisión. Tras la imputación, ambos guardias quedarán en libertad bajo fianza , la cual fue fijada en 500 mil pesos. Además, se les impuso una prohibición de contacto y acercamiento a la víctima , y deberán presentarse en la Fiscalía a firmar una vez por semana.

La agresión ocurrió entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de agosto de 2025, en el salón Desert, ubicado en Chacras de Coria (Luján de Cuyo). Matías Brizuela, de 16 años, había asistido a una fiesta de 15 años . La familia del joven denunció que Matías fue atacado "sin razón" por los empleados de seguridad cuando intentaba regresar al salón a buscar su campera, la cual había olvidado en el guardarropas.

| Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años: tras quedar internado, ya fue dado de alta Ocurrió en Luján de Cuyo. "Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron", relató la madre de la víctima. https://t.co/GHlFp9jri1 pic.twitter.com/6617fYQpWR

Videos del incidente, que muestran al adolescente siendo reducido y golpeado ininterrumpidamente por los guardias, se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde la madre de Matías, Virginia Verdier, hizo pública la denuncia. La mujer relató que su hijo fue atacado, golpeado, asfixiado, se desmayó y perdió el conocimiento, para luego ser arrastrado. Matías incluso tenía el número del guardarropas para comprobar que su campera estaba allí.

La familia de Matías radicó una denuncia formal en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, y la causa está a cargo del fiscal Gustavo Stroppiana. Las lesiones físicas del adolescente ya fueron constatadas en su cara, estómago y otras partes de su cuerpo por el Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, la abogada Susana Soleti, quien acompaña a la víctima y su familia, destacó que aún faltan las pericias psicológicas, ya que Matías "no está bien". Varias personas que estuvieron en la fiesta han ofrecido sus testimoniales y existen múltiples videos del hecho.

El Ministerio Público Fiscal ha señalado que es todo cuanto informarán por el momento.