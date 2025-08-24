Ocurrió en Luján de Cuyo. "Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron", relató la madre de la víctima.

Un video se viralizó en las redes sociales junto a la denuncia por un caso de agresión. Se trató de un hecho de violencia que tuvo como víctima a un joven que asistió a una fiesta de 15 años. El caso ocurrió en el salón Desert Gala, ubicado en Chacras de Coria, en Lujan de Cuyo.

Así lo denunció la madre del joven en un comunicado sobre el video en cuestión: "Miren lo que le hicieron a mi hijo Matías Brizuela, los de seguridad de Desert Gala. HOY 2:00 AM 24/08/25, fiesta de 15 años".

Según su relato, los patovicas del lugar son los responsables de la agresión, a la vez que brindó detalles de lo ocurrido: "Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron. Se desmayó y perdió conocimiento, lo arrastraron". Y agregó: "Él estaba en la fiesta, con DNI lo dejaron entrar, al salir para irse se olvidó la campera con su cargador, en el vestidor".

Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años: tras quedar internado, ya fue dado de alta



Ocurrió en Luján de Cuyo. "Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron", relató la madre de la víctima.https://t.co/GHlFp9jri1 pic.twitter.com/6617fYQpWR — LOS ANDES (@LosAndesDiario) August 24, 2025 Luego, la madre de Matías detalló el momento del acto violento: "Le pide permiso para volver a entrar a buscar su campera a un 'patova' como le dicen ellos. Lo deja entrar. Ya habían reservado un Cabify. Y sin motivo, loco y violento lo ataca este hombre, por decirle de alguna manera, a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera".

La mujer definió el ataque como "deplorable" y "humanamente inaceptable", a la vez que calificó al agresor como "miseria de persona". También criticó al Desert Gala al hacerlo "responsable 100 %" de la situación que vivió su hijo.