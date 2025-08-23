23 de agosto de 2025 - 10:34

Accidente fatal en San Rafael: un joven de 27 años murió tras un vuelco en la Ruta 143

El hecho ocurrió a las 05:15hs de la madrugada en la zona de Vuelta Molina. El hombre falleció luego de ser trasladado al nosocomio local.

Por Redacción Policiales

Un accidente fatal ocurrió este lunes a las 05:15 en la Ruta 143, a la altura del kilómetro 494, en la zona de Vuelta Molina, Cañada Seca, en el departamento de San Rafael. La víctima fue identificada como Elio Moruchi, de 27 años.

Moruchi conducía un automóvil Volkswagen Gol en dirección de oeste a este cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el dominio del vehículo.

Los detalles del accidente

El rodado volcó y quedó detenido en el lateral norte de la calzada, aunque volvió a apoyarse sobre sus ruedas tras el impacto. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al conductor y lo trasladó de urgencia al hospital local, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro.

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría 42° de San Rafael, que trabaja en establecer las causas del accidente.

