Godoy Cruz-Mineiro: todos los cortes de calle, estacionamientos habilitados y Metrotranvía restringido

Este jueves, el estadio Feliciano Gambarte será nuevamente escenario internacional cuando Godoy Cruz reciba a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana . En este marco, el municipio anunció un operativo especial de tránsito y ordenamiento del espacio público para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del encuentro.

De esta manera, se dispondrá de una serie de cortes de tránsito a partir de las 13.30, con el objetivo de ordenar la zona lindante al estadio.

Asimismo, se estableció que el único estacionamiento autorizado será el medido , el cual funcionará dos horas antes y dos horas después del partido . Este sistema se aplicará en más de 15 calles, las cuales son:

Entonces, este esquema contribuye a la fluidez vehicular. De manera tal que, evita el congestionamiento en una zona que, durante estos eventos, concentra una gran cantidad de automóviles.

Por otra parte, el municipio llevará adelante acciones de concientización ambiental entre las 18 y las 19, con intervenciones en la Plaza, el Espacio Verde Pescarmona, los boulevards Roque Pérez y San Charbel y el Parque Mitre, con el fin de promover el cuidado del ambiente y evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

Además también restringirán la parada del metrotranvía que dejaría a los hinchas que van a la cancha justo en la entrada a la platea sur.