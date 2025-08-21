21 de agosto de 2025 - 12:27

Godoy Cruz-Mineiro: todos los cortes de calle, estacionamientos habilitados y Metrotranvía restringido

Mañana a las 19 Godoy Cruz recibe a Atlético Minero con la ilusión de dar vuelta el partido y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Operativo en el Feliciano Gambarte

Operativo en el Feliciano Gambarte

Foto:

Ramiro Gómez
Atención hinchas del Tomba: así será el operativo para el partido contra Atlético Mineiro.

Atención hinchas del Tomba: así será el operativo para el partido contra Atlético Mineiro.

Foto:

Mun de Godoy Cruz
1
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves, el estadio Feliciano Gambarte será nuevamente escenario internacional cuando Godoy Cruz reciba a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. En este marco, el municipio anunció un operativo especial de tránsito y ordenamiento del espacio público para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del encuentro.

Leé además

El Indio Fernández no consigue recuperar el nivel que atrajo la atención de clubes del exterior. 

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia preocupan en la Liga Profesional

Por Juan Azor
La llegada de Ribonetto busca cambiar el aire y cortar una racha que ya suma ocho encuentros en fila sin triunfos. 

Ocho partidos sin ganar: la racha que Godoy Cruz quiere cortar ante Atlético Mineiro

Por Juan Azor

De esta manera, se dispondrá de una serie de cortes de tránsito a partir de las 13.30, con el objetivo de ordenar la zona lindante al estadio.

Los cortes de tránsito

  • Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Oeste.
  • Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Este.
  • Balcarce y Gral. Espejo (Guaymallén).
  • Lencinas y Remedios de Escalada (Guaymallén).
  • Lencinas y Mitre.
  • Avellaneda y Belgrano.
  • Montecaseros y Balcarce.
  • Zapata y Brandsen.
  • Lencinas y Godoy Cruz (corte circulación Lencinas al Oeste).
  • Balcarce y J. Newbery (sobre el puente – corte circulación al Norte).
  • A. Tomba y Aconcagua (corte circulación calle Tomba).
  • A. Tomba y Dorrego (corte circulación calle Tomba).
  • Lencinas y Belgrano.
  • Belgrano y Dorrego.
Atención: estos serán los cortes de calles en Godoy Cruz por el partido del Tomba contra el Mineiro
Atención: estos serán los cortes de calles en Godoy Cruz por el partido del Tomba contra el Mineiro

Atención: estos serán los cortes de calles en Godoy Cruz por el partido del Tomba contra el Mineiro

Cómo funcionará el estacionamiento

Asimismo, se estableció que el único estacionamiento autorizado será el medido, el cual funcionará dos horas antes y dos horas después del partido. Este sistema se aplicará en más de 15 calles, las cuales son:

  • Lencinas (costado Sur, entre Mitre y San Martín).
  • Dorrego (ambos costados, entre Belgrano y Balcarce).
  • Mitre, Balcarce, Belgrano, Garibaldi, Vaquié, Montecaseros, Avellaneda.
  • Thomas Edison, Yapeyú, Emilio Zolá, Juan de Garay, Presidente Alvear.
  • Jean Jaures, Marconi, Dr. Erlich, entre otras.
    Atención hinchas del Tomba: así será el operativo para el parido contra Atlético Mineiro
    Atención hinchas del Tomba: así será el operativo para el partido contra Atlético Mineiro.

    Atención hinchas del Tomba: así será el operativo para el partido contra Atlético Mineiro.

Entonces, este esquema contribuye a la fluidez vehicular. De manera tal que, evita el congestionamiento en una zona que, durante estos eventos, concentra una gran cantidad de automóviles.

Por otra parte, el municipio llevará adelante acciones de concientización ambiental entre las 18 y las 19, con intervenciones en la Plaza, el Espacio Verde Pescarmona, los boulevards Roque Pérez y San Charbel y el Parque Mitre, con el fin de promover el cuidado del ambiente y evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

Además también restringirán la parada del metrotranvía que dejaría a los hinchas que van a la cancha justo en la entrada a la platea sur.

1
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Godoy Cruz volvió a perder, esta vez ante River Plate, y acumula ocho encuentros sin triunfos. 

En un partidazo, Godoy Cruz perdió ante River en el Monumental

Por Redacción Deportes
El golazo de Santino Andino de Godoy Cruz en Belo Horizonte. Una verdadera obra maestra.

Video: el golazo maradoniano de Santino Andino para el Tomba en Brasil por la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes
Fútbol. Walter Ribonetto retorna a la Bodega, pero esta vez como DT titular.

Fútbol: Godoy Cruz presentó a la prensa en forma formal a su nuevo técnico

Por Gonzalo Tapia
Génesis Sandoval, de exreina de la Tonada y virreina de la Vendimia 2024 a candidata a concejal en Tunuyàn

Exreina dijo que un hombre murió por estar en la calle y la familia de la víctima la denunció por "injurias"

Por Redacción Sociedad