Ocho partidos sin ganar: la racha que Godoy Cruz quiere cortar ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz acumula ocho partidos sin ganar y más de tres meses sin festejos. Desde la última victoria en mayo, el equipo alternó empates, derrotas y un cambio de entrenador. Con Walter Ribonetto al mando y señales leves de mejora, el Tomba afronta un partido crucial ante Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte, por la Copa Sudamericana.
La última victoria del Tomba se remonta al 6 de mayo pasado, cuando venció 1-0 a Sportivo Luqueño como visitante por la Copa Sudamericana. Aquel gol solitario de Agustín Auzmendi, se transformó en el último festejo bodeguero en mucho tiempo.
Godoy Cruz - Grau, por Copa Sudamericana
Agustín Auzmendi anotó el último gol que significó un triunfo para el Tomba: fue vs. Sportivo Luqueño, el 6 de mayo pasado.
Luqueño
Desde entonces, Godoy Cruz no logra levantar cabeza. En el plano local, acumula tres empates y dos derrotas, mientras que por la Sudamericana registra dos igualdades y una caída reciente, en la ida de octavos de final, ante Atlético Mineiro. De hecho, el Expreso solo ganó cinco partidos entre el 21 de febrero y el pasado domingo. ¿Cuántos se jugaron? ¡24 partidos! Increíble.
El Tomba y un mal arranque de Apertura
Teniendo en cuenta la temporada anterior, no debería sorprender esta mala racha. De hecho, en el comienzo del Torneo Apertura, Godoy Cruz sumó seis encuentros sin triunfos, con los incidentes vs. San Lorenzo en medio, que le valieron la quita de puntos (luego devueltos) y la obligación de completar los minutos restantes (finalizó 1-1). Y ya con Esteban Solari en el banco de suplentes, llegó la durísima eliminación de la Copa Argentina a manos de Excursionistas, un club de la Primera B Metropolitana.
La seguidilla de partidos sin triunfos se fue acumulando y Solari fue destituido tras una floja campaña en el local: cinco empates y una derrota en el torneo local, a pesar de haber clasificado primero en su grupo de la Copa Sudamericana (tres triunfos y tres empates). En su lugar asumió Walter Ribonetto, quien hasta el momento acumula dos derrotas consecutivas, aunque con una leve mejora en el funcionamiento. A pesar de la caída ante River por 4-2, se destacaron buenos momentos y el aporte de Santino Andino, autor de un gol ante Atlético Mineiro y clave en la jugada del primer tanto ante el Millonario.
Godoy Cruz II
Santino Andino marcó un golazo en la ida de los octavos de final ante Atlético Mineiro.
Gentileza
Esta seguidilla negativa ubicó al ciclo 2025 dentro de las peores rachas de Godoy Cruz en la máxima categoría.
El comienzo de la Superliga 2019, para el olvido
Un arranque similar tuvo el Expreso en a la Superliga 2019, cuando, bajo el mando de Javier Patalano, el equipo sumó apenas tres puntos en las primeras seis fechas. Aquella racha incluyó una victoria ante Estudiantes y cinco derrotas.
Otra marca negativa se registró en el Clausura 2012, con Nery Pumpido como DT, cuando el Tomba apenas cosechó seis unidades en las primeras seis jornadas. Incluso, en ese mismo año, el equipo llegó a encadenar 16 partidos sin ganar entre torneo local y Copa Libertadores, uno de los registros más duros que aún perduran en la memoria de sus hinchas.
Daniel Oldrá
Desde la salida de Daniel Oldrá, la dirigencia no pudo encontrar un claro reemplazo para el banco de suplentes.
Getty Images
El contraste respecto de los primeros meses del 2024 es enorme: por entonces, Godoy Cruz, bajo la dirección técnica de Daniel Oldrá, sumó tres triunfos consecutivos en el arranque del torneo. Algo inédito en su historia en Primera División.
Hoy, ni siquiera el regreso al renovado estadio Feliciano Gambarte alcanzó para frenar la caída.
El incipiente ciclo del Tino Ribonetto invita a sostener la esperanza. Mañana tendrá una nueva prueba, quizás la más importante del semestre, ante Atlético Mineiro, en el Feliciano Gambarte. Aparece como la gran oportunidad para romper una racha negativa, que llena de nubes negras el horizonte tombino. El viernes, todo puede ser un mal recuerdo.