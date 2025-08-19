Ocho partidos sin ganar: la racha que Godoy Cruz quiere cortar ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz atraviesa una racha prolongada sin victorias, altibajos en el rendimiento y un desafío en el horizonte: Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

La llegada de Ribonetto busca cambiar el aire y cortar una racha que ya suma ocho encuentros en fila sin triunfos.

Godoy Cruz acumula ocho partidos sin ganar y más de tres meses sin festejos. Desde la última victoria en mayo, el equipo alternó empates, derrotas y un cambio de entrenador. Con Walter Ribonetto al mando y señales leves de mejora, el Tomba afronta un partido crucial ante Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte, por la Copa Sudamericana.

La última victoria del Tomba se remonta al 6 de mayo pasado, cuando venció 1-0 a Sportivo Luqueño como visitante por la Copa Sudamericana. Aquel gol solitario de Agustín Auzmendi, se transformó en el último festejo bodeguero en mucho tiempo.

Godoy Cruz - Grau, por Copa Sudamericana Agustín Auzmendi anotó el último gol que significó un triunfo para el Tomba: fue vs. Sportivo Luqueño, el 6 de mayo pasado. Luqueño Desde entonces, Godoy Cruz no logra levantar cabeza. En el plano local, acumula tres empates y dos derrotas, mientras que por la Sudamericana registra dos igualdades y una caída reciente, en la ida de octavos de final, ante Atlético Mineiro. De hecho, el Expreso solo ganó cinco partidos entre el 21 de febrero y el pasado domingo. ¿Cuántos se jugaron? ¡24 partidos! Increíble.

El Tomba y un mal arranque de Apertura Teniendo en cuenta la temporada anterior, no debería sorprender esta mala racha. De hecho, en el comienzo del Torneo Apertura, Godoy Cruz sumó seis encuentros sin triunfos, con los incidentes vs. San Lorenzo en medio, que le valieron la quita de puntos (luego devueltos) y la obligación de completar los minutos restantes (finalizó 1-1). Y ya con Esteban Solari en el banco de suplentes, llegó la durísima eliminación de la Copa Argentina a manos de Excursionistas, un club de la Primera B Metropolitana.

La seguidilla de partidos sin triunfos se fue acumulando y Solari fue destituido tras una floja campaña en el local: cinco empates y una derrota en el torneo local, a pesar de haber clasificado primero en su grupo de la Copa Sudamericana (tres triunfos y tres empates). En su lugar asumió Walter Ribonetto, quien hasta el momento acumula dos derrotas consecutivas, aunque con una leve mejora en el funcionamiento. A pesar de la caída ante River por 4-2, se destacaron buenos momentos y el aporte de Santino Andino, autor de un gol ante Atlético Mineiro y clave en la jugada del primer tanto ante el Millonario.