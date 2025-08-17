En un partidazo, Godoy Cruz perdió ante River en el Monumental

River Plate no tuvo contemplaciones ante Godoy Cruz , que exhibió dos caras en el duelo de anoche en el Monumental . El Millonario , mostrando su poderío ofensivo, lo venció 4-2. Sin embargo, el Expreso hizo un buen primer tiempo y puso en aprietos al local, apostando a rápidas transiciones que le valieron celebrar en dos ocasiones contra el arco de Ledesma.

El primer tiempo fue una locura, lleno de goles y emociones, y sin descanso. Ambos salieron dispuestos a buscar el arco contrario y no especularon. Además, tuvieron una alta efectividad. Eso explicó los cinco tantos.

River abrió la cuenta cuando sólo iban 3 minutos. El debutante Juan Bautista Dadín pivoteó y entregó para Driussi, que abrió el pie para colgarla del ángulo. Golazo.

El Indio Fernández no consiguió imponer su jerarquía en el mediocampo y fue sustituido.

El Tomba no se achicó, y respondió rápido con una fórmula que ilusiona de cara a lo que viene. Petroli sacó largo, Auzmendi la bajó con el pecho para Andino, que sacó a pasear a Bustos y metió centro, y el delantero la empujó al superar en el duelo a Rivero.

Debido al planteo ofensivo de ambos, los espacios siguieron apareciendo sobre los costados. Nacho Fernández le sacó jugo con un pase largo que terminó con un remate de Dadín tras la intervención de Bustos, y con el posterior gol de Galoppo en el rebote que entregó Petroli.

EL TOMBA LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE Desborde de Andino y definición de Auzmendi para el 1-1 de Godoy Cruz ante River

La alegría Millonaria duró poco, porque a los 26' Vicente Poggi recuperó y condujo una buena contra, Altamira enganchó dentro del área, y Rivero lo bajó. Auzmendi se hizo cargo de la ejecución del penal, y no falló para el 2 a 2 Bodeguero.

PENAL PARA GODOY CRUZ Rivero se llevó puesto a Altamira en el área de River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/0IdwKLz9Tb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Pero el primer tiempo todavía tenía tiempo para más. En la última, un córner bien ejecutado por Quintero y el anticipo de Giuliano Galoppo en la puerta del área chica volvió a mover la estantería.

El cuarto tanto planchó un poco el trámite, sumado a la decisión de Gallardo de revitalizar la zona media con los ingresos de Galarza Fonda y Juan Cruz Meza por Quintero y Nacho Fernández. En el Expreso, mientras tanto, Andino y Altamira quedaron un poco aislados, y dejaron de gravitar.

Godoy Cruz Al Tomba le costó imponer presencia en la zona media y terminó sin poder contener los embates millonarios. Gentileza

El local tuvo algunas chances para estirar la cuenta, pero Gonzalo Martínez y Miguel Borja no estuvieron finos a la hora de la definición.

Godoy Cruz buscó ponerse en partido con el ingreso de Pol Fernández, Walter Montoya, y Misael Sosa, que intentaron darle más peso al mediocampo. Sin embargo, les faltó compañía e ideas claras. Eso le permitió descontar a los 40', cuando recuperó en el medio, Andino desequilibró, y González la mandó a guardar tras el intento sin éxito de Barrea. De todas formas, el VAR lo anuló por fuera de juego.

Godoy Cruz Andino inicia la carrera que finalizará con el primer gol de Godoy Cruz. El delantero fue de lo mejor que expuso el Tomba. Gentileza

El triunfo le sirve a River Plate para llegar envalentonado al duelo por Copa Libertadores, donde tendrá que superar a Libertad por cualquier marcador para seguir con vida. El Bodeguero, por su parte, sigue preocupado por el mal andar en el plano local, donde mira de reojo la parte baja de la tabla.

Minuto a minuto y estadísticas: