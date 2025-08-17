17 de agosto de 2025 - 11:29

Impactante choque frente al Monumental: seis heridos y tránsito complicado en el Día del Niño

El accidente vial ocurrió sobre avenida Cantilo, a la altura del Puente Labruna. No hubo víctimas fatales, y los heridos no sufrieron lesiones graves.

Seis heridos tras un fuerte accidente en Nuñez, Ciudad de Buenos Aires.

Foto:

Policía de la Ciudad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La mañana de este domingo comenzó con un fuerte choque vial en Núñez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al estadio de River Plate. Dos autos chocaron violentamente sobre la avenida Cantilo, a la altura del Puente Labruna, y seis personas resultaron heridas.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 7.20, involucró a un Ford Ka y un Renault Clio que impactaron en la mano hacia Provincia. La colisión obligó a un corte parcial de la calzada y generó complicaciones en el tránsito de la zona, que ya de por sí se vio afectada por la niebla y la llovizna de la jornada.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) con cuatro ambulancias trabajó en la zona y trasladó a la conductora del Ka de 30 años, con algunos politraumatismos, lo mismo que un joven de 25 años hacia el Hospital Pirovano. Tuvieron un "latigazo cervical", según confirmaron.

Nuñez, Ciudad de Buenos Aires
Seis heridos tras un fuerte accidente en Nuñez, Ciudad de Buenos Aires.

Durante esta mañana, trabajan efectivos de Policía de la Ciudad, Bomberos, personal médico y también de Autopistas. Debido a la reducción de calzada, se pidió que si transitan por la zona, lo hagan con baja velocidad y prudencia ya que al espacio reducido se le suma la niebla, llovizna y humedad que dominan la Ciudad.

Por disposición de la Unidad Fiscal Norte (UFLA), interviene en el caso la Policía Federal, según informó Clarín.

