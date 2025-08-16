16 de agosto de 2025 - 10:07

Un joven de 19 años murió tras chocar contra un árbol en Maipú

El hecho ocurrió cuando un automóvil que circulaba por calle Don Bosco perdió el dominio y colisionó con un árbol.

Un joven de 19 años murió tras chocar contra un árbol en Maipú

Un joven de 19 años murió tras chocar contra un árbol en Maipú

Foto:

Por Redacción

Un trágico accidente se cobró la vida de un joven de 19 años en el distrito de Rodeo del Medio. La víctima, identificada como Alejandro Ezequiel Palaguerra, falleció en el lugar tras colisionar con su vehículo contra un árbol.

Leé además

El presidente de Bomberos Voluntarios San Martín y el secretario de Bomberos Voluntarios Palmira protagonizaron una pelea, que quedó registrada en imágenes

Pelea entre bomberos: El cuartel de Palmira se quiso despegar del incidente

Por Enrique Pfaab
Jubilados de Mendoza. Archivo

Atención jubilados: en estos departamentos del Gran Mendoza los eximen de tasas municipales

Por Martín Fernández Russo

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana en la intersección de calle Don Bosco y Acceso Este. Según las primeras informaciones de la Comisaría 49°, el conductor del vehículo, que circulaba por calle Don Bosco, perdió el control y se estrelló violentamente.

Personal policial que llegó al lugar constató que el joven se encontraba atrapado dentro del habitáculo. Se requirió la asistencia de bomberos voluntarios y del Servicio Coordinado de Emergencias.

A pesar de los esfuerzos por liberarlo y la rápida atención de una médica en la ambulancia, el conductor no resistió las heridas y falleció en el interior del vehículo de emergencia.

La Policía y las autoridades correspondientes investigan las circunstancias exactas que llevaron a la pérdida de control del automóvil.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu exceptua del pago de tasas a adultos mayores y personas con discapacidad

Maipú exceptúa del pago de tasas a adultos mayores y personas con discapacidad

Por Redacción
entre vinas y letras recibe a javier chinaski con una propuesta unica en maipu

Entre Viñas y Letras recibe a Javier "Chinaski" con una propuesta única en Maipú

Por Redacción
el pato juan ahora tiene dni maipucino, alimento gratis y una guia antiestres

El Pato Juan ahora tiene "DNI maipucino", alimento gratis y una guía antiestrés

Por Redacción Sociedad
Incendio en Maipú tras la explosión de una garrafa.

Explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio en una casa: un herido

Por Redacción Policiales