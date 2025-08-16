El hecho ocurrió cuando un automóvil que circulaba por calle Don Bosco perdió el dominio y colisionó con un árbol.

Un joven de 19 años murió tras chocar contra un árbol en Maipú

Un trágico accidente se cobró la vida de un joven de 19 años en el distrito de Rodeo del Medio. La víctima, identificada como Alejandro Ezequiel Palaguerra, falleció en el lugar tras colisionar con su vehículo contra un árbol.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana en la intersección de calle Don Bosco y Acceso Este. Según las primeras informaciones de la Comisaría 49°, el conductor del vehículo, que circulaba por calle Don Bosco, perdió el control y se estrelló violentamente.

Personal policial que llegó al lugar constató que el joven se encontraba atrapado dentro del habitáculo. Se requirió la asistencia de bomberos voluntarios y del Servicio Coordinado de Emergencias.

A pesar de los esfuerzos por liberarlo y la rápida atención de una médica en la ambulancia, el conductor no resistió las heridas y falleció en el interior del vehículo de emergencia.