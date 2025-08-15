Atención jubilados: en estos departamentos del Gran Mendoza los eximen de tasas municipales

Cómo acceder a un crédito de $750.000 si cobrás AUH, SUAF o jubilación de ANSES

Es que Godoy Cruz , Guaymallén , Luján de Cuyo y Las Heras ya tenían disponible el acceso a este beneficio con anterioridad. Por fuera del área metropolitana otros departamentos importantes como Tunuyán y San Rafael también lo han implementado.

Los requisitos de inscripción cuentan con factores comunes, generalmente destinados a aquellos adultos mayores que son propietarios de un inmueble, aunque algunos han ampliado ese beneficio también para inquilinos. Mientras que las inscripciones se dan durante plazos específicos que varían según sus criterios, generalmente a principios de año.

La Municipalidad de Godoy Cruz , que gobierna el intendente Diego Costarelli , informó a Los Andes que fue uno de los primeros municipios en adoptar este beneficio.

El intendente Ulpiano Suárez anunció la eximición del 100% de tasas municipales para los jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos.

Desde 1984 , bajo el mando del jefe comunal Roberto Tuninetti , esta comuna exime del pago de tasas por servicios a la propiedad raíz a jubilados y pensionados con hasta 1 (uno) Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Luego, en 2011 durante el segundo mandato de Alfredo Cornejo, se introdujo una modificación para ampliar el beneficio hasta 2 (dos) haberes mínimos jubilatorios. En el municipio aclararon que este trámite puede realizarse desde el 1 de enero al 30 de junio de cada año.

Costarelli-jubilados El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, junto a vecinos jubilados. Municipalidad de Godoy Cruz

En el 2023 se otorgaron 300 beneficios; en el 2024, un total de 340 beneficios y en lo que va del 2025 ya se otorgaron 54 beneficios (hay 334 solicitudes en evaluación), detallaron. Es decir, los vecinos deben renovar la eximición de forma anual.

Además, aseguran que cuentan con una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas gratuitas a las que pueden acceder los adultos mayores en centros de jubilados y otros espacios.

Guaymallén

En la comuna que dirige Marcos Calvente también sacaron chapa de contar con este beneficio tributario para los adultos mayores desde hace tiempo. Cuentan con un padrón de 6 mil beneficiarios posibles, estimaron.

“Desde la histórica Ordenanza 3890/1994, el municipio mantiene su compromiso con los adultos mayores, facilitando el acceso a exenciones impositivas con trámites cada vez más ágiles”, informaron desde la Municipalidad de Guaymallén.

Marcos Calvente-jubilados El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, en una actividad balnearia con jubilados. Municipalidad de Guaymallén

Tal ordenanza fue modificada en el año 2022, durante la intendencia de Marcelino Iglesias, y contempla los actuales requisitos para jubilados y pensionados:

100% de eximición para quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas y cuyos convivientes no superen ese monto en ingresos netos.

50% de eximición para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas más un 30% adicional, bajo la misma condición de ingresos en su grupo conviviente.

Para acceder al beneficio, los interesados deben ser propietarios o poseedores del inmueble y no convivir con personas cuyos ingresos superen los topes establecidos.

El plazo de recepción de la documentación es desde el 1 de enero al 31 de marzo de cada año. El beneficio debe renovarse cada dos años, solo para “mantener” la fe de vida, aclararon.

Luján de Cuyo

La Municipalidad de Luján de Cuyo sancionó una ordenanza de eximición de Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz para jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos en el año 2009, durante la intendencia de Omar Parisi.

Los requisitos que aún se mantienen vigentes para acceder al beneficio son:

Vivienda única y permanente: ser titular de una sola propiedad en la que residen (solo o con su grupo familiar).

Tope de valuación fiscal: el inmueble no puede superar 150.000 Unidades Tributarias (UT) de avalúo para Impuesto Inmobiliario.

Ingreso del grupo familiar: no debe exceder el equivalente a dos jubilaciones mínimas. Si conviven dos o más jubilados, el tope se computará individualmente tomando el mayor ingreso.

La eximición tiene validez por 2 años desde la solicitud y puede renovarse por igual período si se mantienen los requisitos, aclararon desde el entorno del intendente Esteban Allasino.

Esteban Allasino-jubilados-Luján El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, junto a jubiladas de su departamento Luján de Cuyo

Las Heras

En el caso de la Municipalidad de Las Heras, desde la Secretaria de Hacienda del municipio que gobierna Francisco Lo Presti, aclararon que las exenciones a jubilados y pensionados en la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz que se otorgan abarcan a más de 900 personas. La norma mencionada contempla descuentos del 100% y del 80% en la citada tasa.

El beneficio del 100% se otorga a las personas jubiladas y pensionadas residentes que acrediten que sus ingresos unipersonales netos, o la sumatoria de los ingresos netos del titular y su cónyuge, sean menores o iguales a 1,5 veces el monto del haber mínimo jubilatorio establecido por ANSES.

También abarca a aquellos que no se encuentren en actividad; que la vivienda sea unifamiliar y de residencia habitual y permanente; que no posean otro inmueble ni comercio; y que la misma no esté ubicada en loteos de acceso restringido o barrios privados del Departamento.

Lo Presti-jubilados-Las Heras El intendente Francisco Lo Presti junto a una vecina de Las Heras. Municipalidad de Las Heras

En caso de que la sumatoria de ingresos supere hasta un 35% el tope anterior, corresponde el 80% de descuento.

Actualmente se concede a todos los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos, independientemente de que sean o no titulares registrales del inmueble.

También destacaron que el trámite se puede iniciar en cualquier época del año y de forma gratuita, “mientras que en gestiones anteriores solo podía gestionarse en los meses de octubre y noviembre abonando un arancel administrativo”.

La comuna informó que actualmente se han otorgado “650 exenciones del 100% y 342 exenciones del 80% en la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz, beneficiando a un total de 992 jubilados y pensionados del Departamento de Las Heras”.

Maipú, el último en sumarse

Después de que la Municipalidad de Capital anunciara la implementación, el Honorable Concejo Deliberante de Maipú sancionó esta semana la ordenanza que establece la exención del 100% en el pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz para jubilados, pensionados, personas mayores de 60 años sin ingresos estables, y aquellas con incapacidad laboral o enfermedades crónicas.

También alcanza a las personas con discapacidad acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad (CUD), garantizando un acompañamiento integral a quienes más lo necesitan, aseguraron desde la comuna.

Municipalidad de Maipú - Jubilados (3) El intendente Matías Stevanato (Maipú) fue el último en sumarse en las medidas para jubilados. Prensa Maipú

Asimismo, la norma incluye a inquilinos que no sean propietarios de otros inmuebles, siempre que el valor mensual de la locación no supere dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Para acceder a la exención, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos, como ser titulares de un único inmueble destinado a vivienda y presentar la documentación que acredite su situación socioeconómica y legal. La evaluación será realizada por la Dirección de Desarrollo Social del Municipio.

La ordenanza también contempla la continuidad del beneficio para el cónyuge o conviviente del titular en caso de fallecimiento, previa evaluación socioeconómica. Además, quienes ya contaban con descuentos parciales pasarán a recibir la exención total a partir de septiembre de 2025.